WLD bleibt technisch angeschlagen: Der Kurs kämpft mit 0,30 US-Dollar, während Token-Freigaben und neue Vorwürfe gegen Tools for Humanity für Unruhe sorgen.

Talfahrt bei KI-Token: So tief könnte der Worldcoin-Kurs noch fallen

Talfahrt bei KI-Token: So tief könnte der Worldcoin-Kurs noch fallen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Tools for Humanity steht wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten und regulatorischem Druck unter Beobachtung.

Der WLD-Token zeigt technische Schwäche und könnte in verschiedene Kursrichtungen tendieren. â³

Wie aus aktuellen Berichten hervorgeht, steht Tools for Humanity, das Unternehmen hinter dem auf KI-fokussierten Krypto-Projekt World, weiterhin unter hohem Druck. Im Fokus stehen mutmaßliche finanzielle Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Thailand-Geschäft sowie mögliche Zahlungen, die den Wert des WLD-Tokens gestützt haben könnten. Das Unternehmen leitete externe Untersuchungen ein, erklärte jedoch, keine Belege für Verstöße gegen das US-Antikorruptionsrecht gefunden zu haben.

Regulatorischer Druck belastet

In Spanien musste Tools for Humanity zudem die Erfassung biometrischer Daten nach einer erneuten Intervention der Datenschutzbehörde aussetzen. Darüber hinaus sorgten Stellenstreichungen und veränderte strategische Prioritäten für zusätzliche Unsicherheit. Zwar wurde die tägliche Freigabe neuer WLD-Token zuletzt deutlich reduziert, dennoch gelangen weiterhin mehrere Millionen Token pro Tag auf den Markt.

Die Kombination aus regulatorischen Risiken, negativen Schlagzeilen und anhaltendem Angebotsdruck hat die Stimmung unter Anlegern zuletzt maßgeblich beeinträchtigt. Doch welche Bedeutung hat das für die weitere Kursentwicklung von Worldcoin?

WLD in der technischen Analyse

In den vergangenen zwölf bis 24 Stunden bewegte sich der Token des KI-Projekts innerhalb einer Handelsspanne von rund 0,302 bis 0,314 US-Dollar. Grundlage dafür sind die letzten drei bis sechs Vier-Stunden-Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei etwa 0,307 US-Dollar und damit geringfügig über dem Vortagesschluss von ebenfalls rund 0,307 US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von ungefähr 0,2 Prozent. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf rund 1,1 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert weiterhin unter dem exponentiellen 20-Perioden-Durchschnitt bei rund 0,314 US-Dollar. Gleichzeitig sind kurzfristig tiefere Hochs und tiefere Tiefs zu erkennen, was für eine anhaltende technische Schwäche spricht. Die nächste direkte Unterstützung liegt bei etwa 0,302 US-Dollar. Darunter folgen das untere Bollinger-Band bei rund 0,295 US-Dollar und das Fibonacci-Endniveau bei ebenfalls etwa 0,295 US-Dollar.

Auf der Oberseite stellt der EMA-20 bei rund 0,314 US-Dollar den ersten Widerstand dar. Danach folgt das jüngste Swing-High bei etwa 0,325 US-Dollar. Ein übergeordnetes Fibonacci-Niveau des Abwärtstrends liegt bei rund 0,362 US-Dollar. Solange WLD unter dem EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Marktstruktur neutral bis leicht bärisch einzuschätzen.

Schwaches Momentum

Der Relative-Stärke-Index liegt bei rund 39 und signalisiert ein schwaches Momentum, ohne bereits eine extreme überverkaufte Marktsituation anzuzeigen. Das MACD-Histogramm deutet darauf hin, dass die Abwärtsdynamik etwas nachlässt. Daraus lässt sich eine mögliche Stabilisierung ableiten, ein bestätigtes Trendwendesignal liegt jedoch noch nicht vor.

Die Bollinger-Bänder weisen eine Breite von rund 0,030 US-Dollar auf. Damit sind die Schwankungen zuletzt zurückgegangen, bleiben für kurzfristig orientierte Anleger aber relevant. Die aktuelle Marktphase lässt sich als Konsolidierung innerhalb eines übergeordnet abwärtsgerichteten Setups beschreiben.

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Neutrales Szenario

Das neutrale Szenario für den KI-Coin besitzt mit einer geschätzten Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent derzeit die höchste Gewichtung. In diesem Fall dürfte sich WLD überwiegend zwischen rund 0,295 und 0,325 US-Dollar bewegen.

Für dieses Szenario müsste sich der RSI ungefähr zwischen 35 und 45 stabilisieren. Gleichzeitig würde der Kurs unter dem EMA-20 bleiben und die Unterstützung bei rund 0,295 US-Dollar zwar testen, aber nicht nachhaltig unterschreiten. Auch eine Bollinger-Bandbreite von weniger als 0,035 US-Dollar würde für eine anhaltende Konsolidierung sprechen. Ein Anstieg über etwa 0,332 US-Dollar würde das neutrale Szenario technisch entkräften. Oberhalb dieses Bereichs könnte anschließend das übergeordnete Fibonacci-Niveau bei rund 0,362 US-Dollar an Bedeutung gewinnen.

Bullishes Szenario

Das bullishe Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent bewertet. Voraussetzung wäre zunächst ein Tagesschluss oberhalb des EMA-20 bei rund 0,314 US-Dollar. Zusätzlich müsste der RSI über die Marke von 50 steigen, während sich die Bollinger-Bänder ausweiten und das Momentum nach oben dreht.

Bei einer solchen Entwicklung wäre das jüngste Swing-High bei rund 0,325 US-Dollar das nächste Kursziel. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 0,370 US-Dollar öffnen. Das bullishe Szenario wäre hinfällig, falls WLD anschließend wieder unter rund 0,295 US-Dollar fällt.

Bärisches Szenario

Das bärische Szenario besitzt eine geschätzte Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Es würde eintreffen, wenn WLD auf Vier-Stunden- oder Tagesschlussbasis nachhaltig unter die Unterstützung bei rund 0,295 US-Dollar fällt.

Zusätzliche Bestätigungssignale wären ein RSI unterhalb von 35 sowie eine deutliche Unterschreitung des unteren Bollinger-Bandes. In diesem Fall würde sich die bestehende Abwärtsstruktur verstärken. Als erweitertes Kursziel käme anschließend der Bereich um 0,230 US-Dollar infrage. Ein Anstieg über etwa 0,325 US-Dollar würde das bärische Szenario entkräften.

Insgesamt bleibt die kurzfristige Prognose neutral bis leicht bärisch. Das neutrale Konsolidierungsszenario ist aktuell am wahrscheinlichsten, während das bärische Risiko aufgrund der schwachen Kursstruktur höher gewichtet wird als die Chance auf einen unmittelbaren bullishen Ausbruch. Anleger sollten ihre Positionsgrößen und ihr Risikomanagement deshalb an der weiterhin erhöhten Unsicherheit und der aktuellen Volatilität ausrichten.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.