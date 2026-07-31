Tether enthüllt 188-Milliarden-Reserven – 4,1 Milliarden USD Überschuss

Tether veröffentlicht den Reservenachweis für das zweite Quartal 2026 und meldet einen Überschuss von 4,11 Milliarden US-Dollar sowie 184,6 Milliarden USDT im Umlauf.

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Das Unternehmen weist einen Überschuss von über 4 Milliarden USD aus. â³

USDT bleibt mit einem Marktanteil von über 60 Prozent der größte Stablecoin.

CEO Paolo Ardoino hebt die Liquidität und Widerstandsfähigkeit des Unternehmens hervor.

Tether hat seinen Reservenachweis für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Die von der Prüfgesellschaft BDO geprüfte Bescheinigung bestätigt die Finanzzahlen des Stablecoin-Emittenten zum Stichtag 30. Juni. Demnach belief sich das Vermögen des Unternehmens auf rund 187,75 Milliarden US-Dollar. Den Verbindlichkeiten von knapp 183,64 Milliarden US-Dollar steht damit ein Überschuss von rund 4,11 Milliarden US-Dollar gegenüber.

Nach Tethers USDT ist Circles USDC der zweitgrößte Stablecoin I Quelle: The Block

Zum Ende des Quartals waren rund 184,6 Milliarden USDT im Umlauf. Das entspricht einem Anstieg um etwa 446 Millionen US-Dollar gegenüber dem ersten Quartal. Nach Angaben von Tether lag der Marktanteil des Stablecoins trotz einer rückläufigen Gesamtmarktkapitalisierung des Stablecoin-Sektors bei über 60 Prozent.

Tether verbucht Gewinn von 1,5 Milliarden US-Dollar im Quartal

Den operativen Nettogewinn beziffert Tether auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Den größten Beitrag lieferten Bestände an US-Staatsanleihen sowie Repo-Geschäfte. Der Schwerpunkt der Reserven liege weiterhin auf kurzfristigen und liquiden Vermögenswerten. Nach Unternehmensangaben zählt Tether damit weiterhin zu den weltweit größten Käufern und Haltern von US-Staatsanleihen.

Zudem reduzierte das Unternehmen sein besichertes Kreditgeschäft im Quartal um rund 2,38 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 15 Prozent. Gleichzeitig baute Tether seine Goldreserven nach Angaben von CEO Paolo Ardoino um 14 Tonnen aus. “Diese Ergebnisse zeigen, dass Tether über die Liquidität, die Disziplin und die Größe verfügt, um über Marktzyklen hinweg widerstandsfähig zu bleiben und gleichzeitig weiterhin Hunderte Millionen Nutzer weltweit zu bedienen”, so der CEO.

Warum aber ausgerechnet Tethers Milliardenreserven zum Problem werden könnten, lest ihr hier: USDT droht das Aus auf US-Börsen – Tether läuft die Zeit davon!