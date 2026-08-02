Bitcoin kommt nicht vom Fleck. Mit dem August startet für die Kryptowährung aus historischer Sicht zudem einer der schwierigsten Monate.

Bitcoin schwächelt: Anleger blicken mit Sorge auf den August

Bitcoin schwächelt: Anleger blicken mit Sorge auf den August

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin startet schwach in den August und notiert unter 64.000 US-Dollar. â³

Historisch gesehen zählt der August zu den schwächsten Monaten für Bitcoin. â³

Analysten warnen vor einem möglichen Rückgang von bis zu 10 Prozent.

Unsicherheiten in der Makrolage könnten die Marktstimmung zusätzlich belasten. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Krypto-Markt startet richtungslos in den Sonntag. Bitcoin legt auf Tagessicht leicht um 0,6 Prozent zu, notiert mit knapp unter 64.000 US-Dollar aber weiterhin unter einer wichtigen Kursmarke. Auf Wochensicht ergibt sich für die größte Kryptowährung damit ein Minus von rund zwei Prozent. Die Gesamtmarktkapitalisierung fällt leicht um 0,4 Prozent, der Crypto Fear & Greed Index verharrt mit 27 Punkten weiter im Bereich “Angst”.

Auch bei den größten Altcoins fällt das Bild gemischt aus. Ethereum legt rund 0,4 Prozent zu. XRP führt die Top Ten mit einem Plus von 1,6 Prozent an. Solana legt ebenfalls leicht zu, während BNB mit einem Minus von 1,2 Prozent etwas nachgibt.

Der August gilt als schwieriger Bitcoin-Monat

Mit dem Monatswechsel steht die Saisonalität des Bitcoin-Kurses auf dem Prüfstand. Der August zählt historisch zu den schwächsten Monaten für Bitcoin. Im Median büßte der Kurs seit 2013 jährlich sieben Prozent ein, wie Daten von Coinglass zeigen. “Der August war für Bitcoin bisher kein guter Monat”, twitterte der Analyst Ali Charts. “In den letzten vier Jahren verzeichnete BTC in diesem Monat einen durchschnittlichen Rückgang von 10 Prozent. Wird dieser August den Trend durchbrechen?”

August hasn't been kind to Bitcoin.



Over the past four years, $BTC has posted an average decline of 10% during the month.



Will this August break the trend? pic.twitter.com/ELkMVc5BiI — Ali Charts (@alicharts) July 31, 2026

Zumindest mit Blick auf die gegenwärtige Makrolage dürfte der Monat erneut herausfordernd werden. Der Nahostkonflikt sowie die Unsicherheit über die weitere Inflationsentwicklung und die US-Wirtschaft sorgen weiterhin für Zurückhaltung an den Finanzmärkten. Warum den Anlegern schwierige Wochen bevorstehen könnten und welche Kursmarken über den Kursverlauf im August entscheiden, lest ihr hier: Bitcoin-Kursanalyse: Die Ruhe vor dem Sturm?

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