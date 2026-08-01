Die Onchain-Aktivität von Wholecoinern ist auf den tiefsten Stand seit Jahren gefallen. Dahinter könnte ein grundlegender Wandel stecken.

Immer weniger besitzen einen Bitcoin

Immer weniger besitzen einen Bitcoin

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Immer weniger Menschen besitzen einen ganzen Bitcoin, was auf einen Rückgang der Handelsaktivitäten hinweist. â³

Die Zahl der sogenannten Wholecoiner ist seit 2021 um über 61 Prozent gesunken.

Analysten sehen einen Zusammenhang zwischen diesem Trend und den bevorstehenden Spot Bitcoin ETFs.

Ein Interview mit CoinShares beleuchtet mögliche Gründe für die stagnierende Marktentwicklung. â³

Wer mindestens einen ganzen Bitcoin besitzt, gehört laut CryptoQuant einer zunehmend seltenen Gattung an. Hintergrund ist ein deutlicher Rückgang der Handelsaktivitäten auf der weltgrößten Krypto-Börse Binance. In einer aktuellen Analyse werden sogenannte Wholecoiner bereits als eine “vom Aussterben bedrohte Spezies” bezeichnet.

Die Zuflüsse von Wallets mit mindestens einem Bitcoin sind auf Binance demnach seit 2021 von rund 15.400 auf etwa 6.000 Bitcoin gesunken – ein Rückgang von mehr als 61 Prozent. Daraus lasse sich ein Trend ableiten: “Wholecoiner werden mit der Zeit immer seltener”, heißt es in der Analyse. Der Erwerb eines ganzen Bitcoin wurde nicht zuletzt über die Jahre immer kostspieliger.

“Die Onchain-Aktivität der Wholecoiner nimmt ab”

Auffällig sei dabei der Unterschied zum vorherigen Bullenmarkt. Sind die Zuflüsse im Jahr 2021 noch mit dem Kurs gestiegen, sind sie im aktuellen Zyklus kontinuierlich zurückgegangen. “Diese Entwicklung spiegelt den Rückgang der Onchain-Aktivität von Wholecoinern gut wider”, so CryptoQuant. Als möglichen Grund nennen die Analysten den Start der Spot Bitcoin ETFs Anfang 2024, nach dem sich der Rückgang der Zuflüsse nochmals beschleunigt habe.

Warum der Krypto-Markt seit Monaten nicht mehr richtig in Schwung kommt und was passieren muss, damit der nächste große Anstieg beginnt, verrät CoinShares Head of Research James Butterfill im Interview mit BTC-ECHO: Das muss passieren, damit die nächste Rallye starten kann

