Der Krypto-Markt startet mit Kursverlusten ins Wochenende. Ein Aufwärtstrend scheint sich mit Blick auf On-Chain-Daten auch im August bisher nicht abzuzeichnen.

Bitcoin unter 63.000 Dollar – Krypto-Markt bleibt im Korrekturmodus

Bitcoin unter 63.000 Dollar – Krypto-Markt bleibt im Korrekturmodus

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin fällt unter 63.000 US-Dollar und zeigt ein Minus von rund zwei Prozent. â³

Die Gesamtmarktkapitalisierung sinkt auf 2,26 Billionen US-Dollar.

Netzwerkaktivität im Bitcoin-Netzwerk steigt, während die Zahl aktiver Wallets stabil bleibt. â³

Analysten sehen derzeit keine Anzeichen für einen neuen Aufwärtstrend im Krypto-Markt.

Der Krypto-Markt gerät zum Wochenausklang erneut ins Straucheln. Die größte Kryptowährung verliert auf Tagessicht rund zwei Prozent und fällt damit knapp unter 63.000 US-Dollar. Auch im Wochenvergleich steht damit ein Minus von rund zwei Prozent zu Buche. Die Gesamtmarktkapitalisierung sinkt um 1,3 Prozent auf 2,26 Billionen US-Dollar. Der Crypto Fear & Greed Index verharrt mit 27 Punkten im Bereich “Angst”.

Auch bei den größten Altcoins dominieren entsprechend rote Vorzeichen. Ethereum verliert rund zwei Prozent, XRP gibt um 1,8 Prozent nach, Solana um 1,4 Prozent. BNB kann sich dem Abwärtstrend als einzige Kryptowährung der Top Ten entziehen und legt leicht um 0,2 Prozent zu. Hyperliquid wirkt weiter angeschlagen und zählt mit einem Minus von mehr als sechs Prozent erneut zu den schwächsten größeren Kryptowährungen.

Netzwerkaktivität steigt

Anders als der Kurs ist die Aktivität im Bitcoin-Netzwerk zuletzt deutlich gestiegen. Nach Daten von CryptoQuant ist die Zahl der täglichen Transaktionen seit Jahresbeginn deutlich gestiegen und bewegt sich inzwischen regelmäßig zwischen 550.000 und 900.000 Transaktionen pro Tag. Die Zahl aktiver Wallets blieb jedoch weitgehend unverändert. Das spreche eher für eine höhere Aktivität bestehender Marktteilnehmer als für einen Zuwachs neuer Anleger, so CryptoQuant.

Die täglichen Transaktionen sind seit Jahresbeginn gestiegen | Quelle: CryptoQuant

Auch die übrigen Onchain-Daten zeichnen eher ein gemischtes Bild. Von den Börsen flossen im Juli zwar rund 6.000 Bitcoin ab, was auf einen leichten Akkumulationstrend hindeuten könnte. Eine institutionelle Kaufwelle lasse sich davon aber nicht ableiten, so CryptoQuant. Insgesamt sehen die Analysten derzeit keine Anzeichen für einen neuen Aufwärtstrend. Die Kombination aus steigender Netzwerkaktivität und stagnierenden Kursen spreche demnach eher dafür, dass sich der Seitwärtstrend noch bis in den August hinein ziehen könnte.

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