Durch einen Firmwarefehler eines Wallet-Herstellers haben Hacker bereits mehr als 1.000 Bitcoin gestohlen. Weitere Wallets könnten gefährdet sein.

Mehr als 1.000 Bitcoin gestohlen: Diese Wallet ist betroffen

Mehr als 1.000 Bitcoin gestohlen: Diese Wallet ist betroffen

"Mit weiteren Angriffen ist zu rechnen"

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Firmwarefehler bei Coldcard-Hardware Wallets führt zu Diebstahl von über 1.000 Bitcoin. â³

Analysten warnen vor weiteren möglichen Angriffen und empfehlen Firmware-Updates. â³

Ein Firmwarefehler in Hardware Wallets des Herstellers Coldcard hat zum Diebstahl von mehr als 1.000 Bitcoin geführt. Nach einer Analyse von Galaxy Research wurden am 30. Juli innerhalb von 41 Minuten insgesamt 1.082,65 Bitcoin im Wert von rund 70 Millionen US-Dollar aus 1.196 Wallets abgezogen. Der Schaden fällt deutlich höher aus als zunächst angenommen.

We mapped the flow of funds for the Coldcard vulnerability based on the pattern identified by engineers at Block and shared by @clay_garrett



1,196 addresses drained in full for 1,082.65 BTC (~$70.2M) between 01:10:20 and 01:51:26 UTC on Jul 30 — a 41-minute window, blocks… pic.twitter.com/q785paZvMQ — Galaxy Research (@glxyresearch) July 31, 2026

Auslöser war nach bisherigen Erkenntnissen ein Fehler bei der Erstellung neuer Wallet-Seeds. Betroffene Geräte haben unter bestimmten Umständen vorhersehbare Seed-Phrasen erzeugt. Die Angreifer waren dadurch in der Lage, die zugehörigen privaten Schlüssel zu berechnen und die Bitcoin aus den Wallets zu übertragen – ohne Zugriff auf die Geräte selbst gehabt zu haben.

Weitere betroffene Wallets nicht ausgeschlossen

Laut Galaxy Research könnten Angreifer die Seed-Kombinationen systematisch berechnet und mit öffentlich einsehbaren Bitcoin-Adressen abgeglichen haben. Die gestohlenen Bitcoin befinden sich derzeit auf vier Wallet-Adressen. Da sich die Schwachstelle auch auf weitere Wallets auswirken könnte, warnen die Analysten vor weiteren Angriffen.

Der Hersteller Coinkite hat den Firmwarefehler inzwischen bestätigt und Notfall-Updates für betroffene Geräte veröffentlicht. Nutzer sollten ihre Firmware aktualisieren, eine neue Seed-Phrase erstellen und ihre Bitcoin auf eine neu erzeugte Wallet übertragen.