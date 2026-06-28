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Geduld gefragt 

Krypto ohne Schwung – das muss passieren, damit die nächste Rallye starten kann

Die nächste Rallye lässt weiter auf sich warten. Doch welche Signale müssen sich ändern, damit der Krypto-Markt wieder Fahrt aufnimmt?

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt James Butterfill und eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: CoinShares, KI-bearbeitet

 | Anleger hoffen auf neue Impulse

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Krypto-Markt seit Monaten nicht mehr richtig in Schwung kommt
  • Wodurch die Geldpolitik den Markt beeinflusst
  • Wann eine neue Aufwärtsbewegung wahrscheinlicher wird
  • Wie sich der Iran-Konflikt auf den Krypto-Markt auswirkt
  • Welche Kryptowährung bei der nächsten Rally am meisten profitieren könnte

Die Aktienmärkte eilen von Rekord zu Rekord, doch am Markt für Kryptowährungen macht sich Ernüchterung breit. Seit Monaten warten Anleger auf eine nachhaltige Aufwärtsbewegung, während Bitcoin und viele Altcoins kaum Fortschritte machen. Was bremst den Markt aus und was muss passieren, damit der nächste große Anstieg beginnt? BTC-ECHO hat mit James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, über die aktuelle Marktlage gesprochen, welche Faktoren den Markt derzeit bremsen, was eine neue Aufwärtsbewegung auslösen könnte und auf welche Krypto-Asssets Experten jetzt besonders achten. 

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