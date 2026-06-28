In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Krypto-Markt seit Monaten nicht mehr richtig in Schwung kommt
- Wodurch die Geldpolitik den Markt beeinflusst
- Wann eine neue Aufwärtsbewegung wahrscheinlicher wird
- Wie sich der Iran-Konflikt auf den Krypto-Markt auswirkt
- Welche Kryptowährung bei der nächsten Rally am meisten profitieren könnte
Die Aktienmärkte eilen von Rekord zu Rekord, doch am Markt für Kryptowährungen macht sich Ernüchterung breit. Seit Monaten warten Anleger auf eine nachhaltige Aufwärtsbewegung, während Bitcoin und viele Altcoins kaum Fortschritte machen. Was bremst den Markt aus und was muss passieren, damit der nächste große Anstieg beginnt? BTC-ECHO hat mit James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, über die aktuelle Marktlage gesprochen, welche Faktoren den Markt derzeit bremsen, was eine neue Aufwärtsbewegung auslösen könnte und auf welche Krypto-Asssets Experten jetzt besonders achten.
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