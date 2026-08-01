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Mirco Recksiek im Interview 

Gründer von Bitcoin2Go mahnt: “Bitcoin könnte noch einmal auf 50.000 US-Dollar fallen”

Der Krypto-Experte warnt im Gespräch mit BTC-ECHO vor voreiligen Schlüssen und erklärt, warum der Krypto-Bärenmarkt noch nicht vorbei ist.

Johannes Dexl
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Mann (Mirco Recksiek) schaut in Kamera

Beitragsbild: Bitcoin2Go

 | Mirco Recksiek ist Gründer von Bitcoin2Go

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Bitcoin noch einmal auf 50.000 US-Dollar fallen könnte
  • Wie er sich derzeit am Krypto-Markt positioniert
  • Welche Altcoins langfristig überhaupt noch Investmentpotenzial besitzen
  • Was das mögliche Ende der Haltefrist ab 2027 für Anleger bedeutet

Seit 2016 ist Mirco Recksiek im Krypto-Sektor aktiv, 2019 machte er sich mit Bitcoin2Go selbstständig. Heute ist er Geschäftsführer der Krypto-Bildungs- und Medienplattform und ordnet auf der Website, bei YouTube und in seinem Podcast regelmäßig Bitcoin, Altcoins, DeFi und die Entwicklungen an den Finanzmärkten ein. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt er, warum der Bärenmarkt aus seiner Sicht noch nicht beendet ist und viele Altcoins langfristig kaum eine Überlebenschance haben. Zudem verrät er, wie er sein Portfolio derzeit aufstellt – und warum er ab 2027 mit dem Ende der einjährigen Krypto-Haltefrist rechnet.

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