In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Bitcoin noch einmal auf 50.000 US-Dollar fallen könnte
- Wie er sich derzeit am Krypto-Markt positioniert
- Welche Altcoins langfristig überhaupt noch Investmentpotenzial besitzen
- Was das mögliche Ende der Haltefrist ab 2027 für Anleger bedeutet
Seit 2016 ist Mirco Recksiek im Krypto-Sektor aktiv, 2019 machte er sich mit Bitcoin2Go selbstständig. Heute ist er Geschäftsführer der Krypto-Bildungs- und Medienplattform und ordnet auf der Website, bei YouTube und in seinem Podcast regelmäßig Bitcoin, Altcoins, DeFi und die Entwicklungen an den Finanzmärkten ein. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt er, warum der Bärenmarkt aus seiner Sicht noch nicht beendet ist und viele Altcoins langfristig kaum eine Überlebenschance haben. Zudem verrät er, wie er sein Portfolio derzeit aufstellt – und warum er ab 2027 mit dem Ende der einjährigen Krypto-Haltefrist rechnet.
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