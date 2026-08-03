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Makro-Wochenausblick 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Der große Arbeitsmarktbericht sowie neueste ISM-Managerindizes aus den USA könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
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Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Woche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Warum der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag über die Zinserwartungen für September entscheidet
  • Weshalb schwache Konjunkturdaten in diesem Umfeld den Risiko-Anlagen Rückenwind geben könnten
  • Wieso die beiden ISM-Managerindizes einen Einfluss auf die Finanzmärkte haben dürften

Die Kurse am Krypto-Markt treten auf der Stelle. Während Bitcoin (BTC) die Handelswoche knapp zwei Prozent leichter um 63.500 US-Dollar beenden konnte, korrigierte Ethereum (ETH) um lediglich gut einen Prozentpunkt. Hingegen stieg der Binance Coin (BNB) im Wochenvergleich um knapp drei Prozentpunkte. Trotz der volatilen Kursbewegungen an den US-Aktienmärkten und teils signifikanter Kursabschläge im Technologiesektor stemmte sich der Krypto-Sektor bislang einmal mehr gegen den vermehrten Gegenwind. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse im Krypto-Sektor bewegen könnten.

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