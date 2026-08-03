In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Warum der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag über die Zinserwartungen für September entscheidet
- Weshalb schwache Konjunkturdaten in diesem Umfeld den Risiko-Anlagen Rückenwind geben könnten
- Wieso die beiden ISM-Managerindizes einen Einfluss auf die Finanzmärkte haben dürften
Die Kurse am Krypto-Markt treten auf der Stelle. Während Bitcoin (BTC) die Handelswoche knapp zwei Prozent leichter um 63.500 US-Dollar beenden konnte, korrigierte Ethereum (ETH) um lediglich gut einen Prozentpunkt. Hingegen stieg der Binance Coin (BNB) im Wochenvergleich um knapp drei Prozentpunkte. Trotz der volatilen Kursbewegungen an den US-Aktienmärkten und teils signifikanter Kursabschläge im Technologiesektor stemmte sich der Krypto-Sektor bislang einmal mehr gegen den vermehrten Gegenwind. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse im Krypto-Sektor bewegen könnten.
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Monatlich kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden