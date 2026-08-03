Nur Zufall? Während die Demokraten Untersuchungen zu Donald Trumps Krypto-Geschäften fordern, verkauft sein Medienkonzern weiter Bitcoin.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Trump Media hat erneut Bitcoin im Wert von rund 165 Millionen US-Dollar verkauft. â³

Der Bestand an Bitcoin ist innerhalb von sieben Monaten um über 60 Prozent gesunken.

Insgesamt wurden 7.281 Bitcoin verkauft, der aktuelle Bestand beträgt 4.261 Bitcoin.

Die Transaktionen erfolgen zu einem politisch sensiblen Zeitpunkt ohne offizielle Stellungnahme. â³

Der Trump-Medienkonzern Trump Media hat seine Bitcoin-Bestände weiter abgebaut. Das Unternehmen hinter Truth Social hat weitere 2.628 Bitcoin im Wert von rund 165 Millionen US-Dollar an die Krypto-Börse Crypto.com überwiesen, wie On-Chain-Daten zeigen. Innerhalb von sieben Monaten hat das Unternehmen damit mehr als 60 Prozent seiner ursprünglich aufgebauten Bitcoin-Position verkauft.

It looks like Trump Media sold another 2,628 $BTC($165.07M).



Trump Media bought 11,542 $BTC($1.37B) at an average price of $118,522, then started selling 7 months ago, selling a total of 7,281 $BTC ($545M) at an average price of $74,855.



Trump Media is now down a total of $555M… pic.twitter.com/9xx0MTbweg — Lookonchain (@lookonchain) August 2, 2026

Insgesamt hat Trump Media nach Auswertungen von Lookonchain inzwischen 7.281 Bitcoin verkauft. Damit ist der Bestand von ursprünglich 11.542 auf 4.261 Bitcoin geschrumpft. Das entspricht aktuell einem Wert von rund 270 Millionen US-Dollar.

Trump macht mit Krypto Kasse

Es ist bereits der dritte größere Transfer in diesem Jahr. Schon im Mai hatte Trump Media mehrere Tausend Bitcoin an Crypto.com verschoben. Weder das Unternehmen noch Donald Trump haben sich bislang zu den Verkäufen geäußert. Aus den Blockchain-Daten lässt sich nicht ableiten, ob die Bitcoin tatsächlich verkauft oder lediglich auf neue Wallets transferiert wurden.

Die Transaktionen erfolgen zu einem politisch heiklen Zeitpunkt. Erst am Freitag stellten Demokraten im US-Senat einen Gesetzentwurf für eine unabhängige Anti-Korruptionsbehörde vor. Die Behörde soll mutmaßliche Korruption in der Exekutive untersuchen und unrechtmäßig erlangte Gelder zurückfordern. Mehr dazu hier: Trump soll Präsidentschaft in “den profitabelsten Betrug seines Lebens” verwandelt haben