Der Trump-Medienkonzern Trump Media hat seine Bitcoin-Bestände weiter abgebaut. Das Unternehmen hinter Truth Social hat weitere 2.628 Bitcoin im Wert von rund 165 Millionen US-Dollar an die Krypto-Börse Crypto.com überwiesen, wie On-Chain-Daten zeigen. Innerhalb von sieben Monaten hat das Unternehmen damit mehr als 60 Prozent seiner ursprünglich aufgebauten Bitcoin-Position verkauft.
Insgesamt hat Trump Media nach Auswertungen von Lookonchain inzwischen 7.281 Bitcoin verkauft. Damit ist der Bestand von ursprünglich 11.542 auf 4.261 Bitcoin geschrumpft. Das entspricht aktuell einem Wert von rund 270 Millionen US-Dollar.
Trump macht mit Krypto Kasse
Es ist bereits der dritte größere Transfer in diesem Jahr. Schon im Mai hatte Trump Media mehrere Tausend Bitcoin an Crypto.com verschoben. Weder das Unternehmen noch Donald Trump haben sich bislang zu den Verkäufen geäußert. Aus den Blockchain-Daten lässt sich nicht ableiten, ob die Bitcoin tatsächlich verkauft oder lediglich auf neue Wallets transferiert wurden.
Die Transaktionen erfolgen zu einem politisch heiklen Zeitpunkt. Erst am Freitag stellten Demokraten im US-Senat einen Gesetzentwurf für eine unabhängige Anti-Korruptionsbehörde vor. Die Behörde soll mutmaßliche Korruption in der Exekutive untersuchen und unrechtmäßig erlangte Gelder zurückfordern. Mehr dazu hier: Trump soll Präsidentschaft in “den profitabelsten Betrug seines Lebens” verwandelt haben