App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
MiCA-lizenziert
Handle Coins sicher mit 20€ in BTC Startbonus
1,95 T
Hyperliquid-Kurs45,28 -1.10%
Bitcoin-Kurs54.631,19 -0.67%
Ethereum-Kurs1.613,71 -0.77%
XRP-Kurs0,928347 -0.27%
BNB-Kurs506,56 0.50%
Hyperliquid-Kurs45,28 -1.10%
Solana-Kurs63,23 -0.14%
TRON-Kurs0,282698 -0.55%
Dogecoin-Kurs0,060622 -0.07%
Cardano-Kurs0,161365 3.79%
Zcash-Kurs413,26 0.88%
Chainlink-Kurs7,19 0.37%
Pi Network-Kurs0,072382 -4.06%
On-Chain-Daten sorgen für Fragen 

Trump Media verkauft erneut Bitcoin im Millionenwert

Nur Zufall? Während die Demokraten Untersuchungen zu Donald Trumps Krypto-Geschäften fordern, verkauft sein Medienkonzern weiter Bitcoin.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin kaufen
Bild zeigt Donald Trump in der Frontalansicht

Beitragsbild: picture alliance

 | Trump Media hat seine Bitcoin-Bestände innerhalb von sieben Monaten um mehr als 60 Prozent reduziert

Der Trump-Medienkonzern Trump Media hat seine Bitcoin-Bestände weiter abgebaut. Das Unternehmen hinter Truth Social hat weitere 2.628 Bitcoin im Wert von rund 165 Millionen US-Dollar an die Krypto-Börse Crypto.com überwiesen, wie On-Chain-Daten zeigen. Innerhalb von sieben Monaten hat das Unternehmen damit mehr als 60 Prozent seiner ursprünglich aufgebauten Bitcoin-Position verkauft.

Insgesamt hat Trump Media nach Auswertungen von Lookonchain inzwischen 7.281 Bitcoin verkauft. Damit ist der Bestand von ursprünglich 11.542 auf 4.261 Bitcoin geschrumpft. Das entspricht aktuell einem Wert von rund 270 Millionen US-Dollar.

Trump macht mit Krypto Kasse

Es ist bereits der dritte größere Transfer in diesem Jahr. Schon im Mai hatte Trump Media mehrere Tausend Bitcoin an Crypto.com verschoben. Weder das Unternehmen noch Donald Trump haben sich bislang zu den Verkäufen geäußert. Aus den Blockchain-Daten lässt sich nicht ableiten, ob die Bitcoin tatsächlich verkauft oder lediglich auf neue Wallets transferiert wurden.

Die Transaktionen erfolgen zu einem politisch heiklen Zeitpunkt. Erst am Freitag stellten Demokraten im US-Senat einen Gesetzentwurf für eine unabhängige Anti-Korruptionsbehörde vor. Die Behörde soll mutmaßliche Korruption in der Exekutive untersuchen und unrechtmäßig erlangte Gelder zurückfordern. Mehr dazu hier: Trump soll Präsidentschaft in “den profitabelsten Betrug seines Lebens” verwandelt haben

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Eine Bitcoin-Münze auf roter Unterlage
"Darauf zu spekulieren, halte ich für riskant"Der August-Fluch: Stürzt Bitcoin wieder ab? Das sagt BTC-ECHO
Eine Solana-Münze
Traditionelle Finanzwelt im WandelTokenisierte Aktien machen Solana zum Marktführer
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
MemeCore
1,07
12.19%
Algorand
0,073607
7.53%
Ethena
0,076187
5.35%
Rain
0,011073
3.92%
Cardano
0,161365
3.79%
Injective
4,35
2.15%
Avalanche
5,59
2.05%
Cosmos Hub
1,09
1.83%
XDC Network
0,022787
1.23%
Worldcoin
0,273431
1.22%
Pump.fun
0,001807
-6.97%
币安人生 (BinanceLife)
0,501541
-6.86%
Ondo
0,321025
-5.27%
Lighter
1,73
-4.64%
Pi Network
0,072382
-4.06%
Quant
52,03
-2.98%
​​Stable
0,028100
-2.93%
Bitget Token
1,39
-2.19%
Jupiter
0,167552
-1.96%
Morpho
1,66
-1.75%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren