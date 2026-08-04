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Kursanalyse 

Cardano-Kursanalyse? Darum müssen die Bullen jetzt am Drücker bleiben

Die Kryptowährung Cardano (ADA) kann sich zuletzt zwar deutlich erholen. Kann ein nachhaltiger Ausbruch gelingen? Alle wichtigen Chartniveaus verrät diese Kursanalyse!

Stefan Lübeck
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Ein Stapel von Cardano ADA-Kryptowährungsmünzen liegt vor einem unscharfen digitalen Netzwerkhintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Cardano (ADA) gehört aktuell zu den stärksten Altcoins

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso eine Richtungsentscheidung bei Cardano bevorstehen dürfte
  • Welche Kursmarken ADA-Investoren in den kommenden Tagen im Blick haben sollten
  • Warum eine Kursschwäche bei Bitcoin zur Gefahr für den Altcoin werden könnte

Die Kryptowährung Cardano (ADA) kann sich in den letzten sieben Handelstagen deutlich gen Norden vorarbeiten und bis an das Vormonatshoch springen. Im Wochenvergleich verzeichnete die Layer-1 Blockchain einen Kursanstieg von 24 Prozent. Damit gehört der Altcoin zu den Top-Performern. Die Rückeroberung der 20- und 50-Tagelinie unterstreicht die jüngste Kursstärke. Können die Bullen die Seitwärtsphase der letzten acht Handelswochen gen Norden auflösen? Folgende Kursniveaus sollten Anleger jetzt genau im Blick haben.

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