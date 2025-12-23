Krypto-Diebstähle 2025: Nordkorea und die neue Bedrohung

In diesem Artikel erfährst du:
- Was die Rekordsumme von über 3,4 Milliarden US-Dollar möglich gemacht hat
- Wo die größten Schwachstellen im Krypto-Ökosystem lagen
- Wodurch Nordkorea seine Angriffe besonders effizient macht
- Womit sich private Anleger 2026 am besten vor Krypto-Diebstahl schützen
Mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar: So viel Krypto wurde von Januar bis Anfang Dezember 2025 gestohlen. Allein der Angriff auf Bybit im Februar machte rund 1,5 Milliarden US-Dollar aus und zeigt somit, wie stark einzelne Mega-Hacks die Jahresstatistik verzerren können. Gleichzeitig verschieben sich die Muster: Es gibt weniger, dafür aber größere Angriffe auf zentrale Dienste. Doch woran liegt diese Zunahme, obwohl die Sicherheitsmaßnahmen verbessert wurden, und warum sind einzelne Akteure inzwischen so erfolgreich wie nie zuvor?
