App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Ab 0% Maker-Gebühren
550+ Spot-Paare, API, TradingView Charts
3.12 T $
Bitcoin-Kurs87,723.00 $-1.32%
Ethereum-Kurs2,971.93 $-2.01%
XRP-Kurs1.88 $-1.89%
BNB-Kurs852.47 $-0.65%
Solana-Kurs124.95 $-1.13%
TRON-Kurs0.284086 $-1.04%
Dogecoin-Kurs0.131033 $-0.77%
Cardano-Kurs0.365139 $-0.41%
Zcash-Kurs415.03 $-6.67%
Hyperliquid-Kurs24.16 $-2.62%
Chainlink-Kurs12.35 $-1.70%
Selbstverwahrung zählt 

Krypto-Diebstähle 2025: Nordkorea und die neue Bedrohung

Milliarden verschwinden, während Krypto immer stärker im Mainstream ankommt. Der Blick hinter die Zahlen zeigt, warum 2025 zum Jahr der Mega-Hacks wurde und wer besonders davon profitiert hat.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs87,723.00 $-1.32 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Kim Jong Un

Beitragsbild: Shutterstock

 | Nordkorea ist bekannt für staatlich organisierte Cyberkriminalität

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was die Rekordsumme von über 3,4 Milliarden US-Dollar möglich gemacht hat
  • Wo die größten Schwachstellen im Krypto-Ökosystem lagen
  • Wodurch Nordkorea seine Angriffe besonders effizient macht
  • Womit sich private Anleger 2026 am besten vor Krypto-Diebstahl schützen

Mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar: So viel Krypto wurde von Januar bis Anfang Dezember 2025 gestohlen. Allein der Angriff auf Bybit im Februar machte rund 1,5 Milliarden US-Dollar aus und zeigt somit, wie stark einzelne Mega-Hacks die Jahresstatistik verzerren können. Gleichzeitig verschieben sich die Muster: Es gibt weniger, dafür aber größere Angriffe auf zentrale Dienste. Doch woran liegt diese Zunahme, obwohl die Sicherheitsmaßnahmen verbessert wurden, und warum sind einzelne Akteure inzwischen so erfolgreich wie nie zuvor?

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Bitcoin-Münze liegt auf einem Computerchip
KursanalsyseBitcoin-Kurs vor dem nächsten Impuls: Das ist jetzt entscheidend
Eine XRP-Münze vor einem bläulichen Chart
Das spricht für und gegen XRPXRP unter Druck: Wird der Ripple Coin zum Auslaufmodell?
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Provenance Blockchain
0.030427 $
5.32%
Tether Gold
4,477.73 $
1.84%
PAX Gold
4,495.11 $
1.75%
OKB
109.23 $
1.71%
Aptos
1.62 $
1.60%
LEO Token
8.30 $
1.02%
Avalanche
12.28 $
0.82%
sUSDS
1.08 $
0.39%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
1.02 $
0.04%
PayPal USD
0.999501 $
0.03%
Midnight
0.091660 $
-9.90%
Pump.fun
0.001830 $
-9.03%
Rain
0.006996 $
-7.42%
Monero
445.21 $
-7.20%
Zcash
415.03 $
-6.67%
Mantle
1.08 $
-6.50%
MemeCore
1.35 $
-5.64%
Canton
0.084990 $
-5.54%
Ethena
0.200410 $
-4.86%
Aave
152.30 $
-4.84%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren