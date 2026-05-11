Sui legt um gut 20 Prozent zu und führt damit die größeren Kryptowährungen an. Gerüchte um Polymarket, steigendes Volumen und starkes Momentum treiben den Layer-1-Coin.

Polymarket-Gerüchte treiben SUI: So geht es jetzt weiter

Polymarket-Gerüchte treiben SUI: So geht es jetzt weiter

SUI zählt aktuell zu den stärksten Gewinnern unter den größeren Kryptowährungen. Der Layer-1-Coin legte zuletzt innerhalb eines Tages um gut 20 Prozent zu und stieg auf 1,32 US-Dollar.

Getrieben wurde die Rallye unter anderem durch Spekulationen auf Social Media, wonach Polymarket künftig auf Sui migrieren könnte. Bestätigt ist eine solche Migration jedoch nicht, weshalb der Kurssprung neben technischer Stärke vor allem von Erwartungshaltung und kurzfristigem Momentum geprägt sein dürfte.

Doch ist die Entwicklung auch nachhaltig? Das erfahrt ihr in der Kursanalyse.

Sui in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden schwankte der SUI-Kurs zwischen 1,1201 US-Dollar im Tief und 1,4223 US-Dollar im Hoch. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,2682 US-Dollar und damit über dem Vortagesschluss von 1,1491 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit rund 5,1 Milliarden US-Dollar. Das Handelsvolumen war im Zuge des Anstiegs deutlich erhöht und stützte damit die jüngste Kursentwicklung.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 bei 1,1597 US-Dollar, was kurzfristig bullisch zu werten ist. Die Kursstruktur zeigt höhere Hochs und höhere Tiefs bis zum Hoch bei 1,4223 US-Dollar, gefolgt von einem Pullback. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 1,2461 US-Dollar und 1,2169 US-Dollar. Die unmittelbaren Widerstände liegen bei 1,3517 US-Dollar und 1,4223 US-Dollar. Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, bleibt die Marktlage bullisch.

Abkühlendes Momentum

Der 14er-RSI liegt bei 72,0 und signalisiert kurzfristig eine starke Käuferdynamik. Das Histogramm zeigt seit dem Hoch eine abnehmende Beschleunigung, was auf eine erste Abkühlung des Momentums nach der Rally hindeutet.

Die Bollinger-Bänderbreite beträgt zuletzt rund 0,4926 US-Dollar. Das spricht für deutlich erhöhte Schwankungen. Der Markt befindet sich nach dem steilen Anstieg in einer Konsolidierungsphase. Die Unsicherheit bleibt erhöht, und schnelle Kursausschläge sind weiterhin möglich.

Kurzfristige Prognose für Sui

Für den Moment ergibt sich daraus ein neutral-bullisches Grundszenario. Das neutrale Szenario sieht eine Spanne von 1,20 bis 1,32 US-Dollar vor und hat eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent. Dafür müsste der RSI über 50 bleiben und der Kurs die Unterstützung bei 1,2169 US-Dollar verteidigen. Der EMA-20 bei 1,1597 US-Dollar dient dabei als zusätzlicher Puffer.

Das bullische Szenario hat mit 45 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit. Es würde durch einen Schlusskurs über 1,4223 US-Dollar bei steigendem Volumen bestätigt. In diesem Fall läge das Kursziel bei 1,4223 bis 1,65 US-Dollar. Zusätzlich wäre ein nachhaltiger RSI-Anstieg über 75 ein positives Signal. Ein Zwischenwiderstand liegt weiter bei 1,3517 US-Dollar.

Das bearishe Szenario kommt auf eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent und würde bei einem Schlusskurs unter dem EMA-20 bei 1,1597 US-Dollar wahrscheinlicher. In diesem Fall könnte der Kurs in Richtung 0,90 bis 1,10 US-Dollar fallen. Ein RSI-Rückgang unter 50 und ein nachhaltiger Bruch des Bollinger-Unterbands bei 0,8807 US-Dollar würden dieses Szenario stützen.

Anleger sollten daher ein konsequentes Positions- und Risikomanagement einplanen. Ein Bruch unter 1,2169 US-Dollar wäre ein erstes Warnsignal. Ein Bruch unter 1,1597 US-Dollar würde die kurzfristige Perspektive deutlich eintrüben.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.