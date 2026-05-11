Bitcoin startet verhalten in die neue Handelswoche. Doch während Ölpreise und US-Inflationsdaten Anleger beschäftigen, setzt sich der Layer-1-Coin vom restlichen Markt ab.

Bitcoin pendelt zum Wochenstart um die Marke von 80.800 US-Dollar und tritt auf 24-Stunden-Sicht damit nahezu auf der Stelle. Zwischenzeitlich konnte BTC kurzzeitig sogar auf über 82.000 US-Dollar steigen – die Krypto-Leitwährung ließ jedoch schnell wieder Federn. Ethereum notiert ebenfalls quasi unverändert. XRP und Solana können dagegen um rund 2,7 Prozent zulegen.

Größter Gewinner unter den größeren Kryptowährungen ist jedoch SUI. Der Layer-1-Coin springt in den vergangenen 24 Stunden um gut 20 Prozent auf 1,32 US-Dollar. Auf Social Media kursierten zuletzt Gerüchte, wonach Polymarket auf Sui migrieren könnte. Auch das derzeit so gehypte Venice AI kann um weitere 6 Prozent zulegen. Der KI-Privacy-Token liegt auf Wochensicht damit rund 65 Prozent im Plus. Auch RWA-Protokoll Ondo zählt auf Wochensicht mit einem Plus von rund 40 Prozent zu den Top-Performern. Grund ist vor allem, dass Ripple, JPMorgan und Ondo zuletzt eine Staatsanleihentransaktion testeten.

Ölpreis belastet Gesamtmarkt

Am Gesamtmarkt bleibt die Lage derweil fragil. Der US-Dollar legte im asiatischen Handel zu, Ölpreise sprangen deutlich an. Grund sind festgefahrene Gespräche im US-Iran-Konflikt. US-Präsident Donald Trump wies Irans Antwort auf einen US-Friedensvorschlag zurück und nannte die Forderungen Teherans “völlig inakzeptabel”. Die Meldung ließe Die Straße von Hormus bleibt damit weitgehend blockiert. Brent stieg in der Folge auf rund 106 US-Dollar je Barrel, US-Öl auf mehr als 100 US-Dollar.

Für Risiko-Assets wie Aktien und Kryptowährungen ist das ein heikler Mix. Höhere Energiepreise fachen die Inflationserwartungen wieder an und engen den Spielraum der Fed für Zinssenkungen weiter ein.

Für Anleger wird die neue Woche makroökonomisch besonders wichtig. Am Dienstag stehen in den USA die Verbraucherpreise für April an, am Mittwoch folgen die Erzeugerpreise. Beide Daten dürften entscheidend dafür sein, ob sich die zuletzt vorsichtige Zinssenkungsfantasie am Markt halten kann.

Daneben bleibt die Berichtssaison relevant für den Krypto-Sektor. Circle legt am Montag seine Zahlen zum ersten Quartal vor. Mit MARA Holdings und CleanSpark berichten zum Wochenauftakt zudem zwei große Bitcoin Miner. Für BTC und den breiteren Krypto-Markt bleibt damit die zentrale Frage, ob solide Unternehmenszahlen und die weiteren Bitcoin-Käufe durch Strategy via STRC in dieser Woche den Druck durch Ölpreisrallye und geopolitische Risiken abfedern können.