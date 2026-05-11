In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Wieso Anleger die CPI-Verbraucherpreisdaten für den Handelsmonat April besonders im Blick haben dürften
- Weshalb die aktuellen US-Erzeugerpreise wegen des andauernden Iran-Konflikts von hoher Relevanz sind
- Warum die neusten Einzelhandelsumsätze in den USA besonders im Fokus der Investoren stehen werden
Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) schließt sich der Kursstärke im US-Technologiesektor an und steigt im Wochenvergleich um mehr als drei Prozentpunkte auf über 81.000 US-Dollar. Auch Solana (SOL) mit 14 Prozent Wertzuwachs sowie Ripple (XRP) und der Binance Coin (BNB) mit jeweils rund sechs Prozent Kursplus zeigen sich bullish. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.
Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren