Aktuelle Inflations- und Produktionspreisentwicklungen in den USA könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Wieso Anleger die CPI-Verbraucherpreisdaten für den Handelsmonat April besonders im Blick haben dürften

Weshalb die aktuellen US-Erzeugerpreise wegen des andauernden Iran-Konflikts von hoher Relevanz sind

Warum die neusten Einzelhandelsumsätze in den USA besonders im Fokus der Investoren stehen werden

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) schließt sich der Kursstärke im US-Technologiesektor an und steigt im Wochenvergleich um mehr als drei Prozentpunkte auf über 81.000 US-Dollar. Auch Solana (SOL) mit 14 Prozent Wertzuwachs sowie Ripple (XRP) und der Binance Coin (BNB) mit jeweils rund sechs Prozent Kursplus zeigen sich bullish. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

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