Bitcoin trotzt derzeit einem massiven geopolitischen Gegenwind. Grund für die jüngste Rallye ist primär eine neue Dynamik bei Strategy.

Die Folgen für MSTR und BTC

In diesem Artikel erfährst du: Warum STRC plötzlich zum Bitcoin-Katalysator wird

Wie Strategy über Vorzugsaktien und MSTR frisches Kapital anzapft

Worin überraschenderweise die größte Gefahr liegt

Während Bitcoin der Eskalation im Nahen und Mittleren Osten samt Ölschock trotzt, sorgt Treasury-Pionier Strategy für Aufsehen. Die Stablecoin-ähnliche Vorzugsaktie Stretch konnte vergangene Woche mit einem Vielfachen des bisherigen Handelsvolumens die Aufmerksamkeit des Krypto-Space auf sich ziehen und ermöglichte so erneut einen massiven Bitcoin-Kauf. Ein wesentlicher Grund für die jüngste Stabilität bei der Kryptowährung sind also massive Käufe von Saylors Bitcoin-Imperium. Die Entwicklung sorgt jedoch auch für eine grundlegende Überarbeitung des Strategy-Playbooks – mit potenziell massiven Auswirkungen auf Bitcoin und die MSTR-Stammaktie.

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