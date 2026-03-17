In diesem Artikel erfährst du:
- Warum STRC plötzlich zum Bitcoin-Katalysator wird
- Wie Strategy über Vorzugsaktien und MSTR frisches Kapital anzapft
- Worin überraschenderweise die größte Gefahr liegt
Während Bitcoin der Eskalation im Nahen und Mittleren Osten samt Ölschock trotzt, sorgt Treasury-Pionier Strategy für Aufsehen. Die Stablecoin-ähnliche Vorzugsaktie Stretch konnte vergangene Woche mit einem Vielfachen des bisherigen Handelsvolumens die Aufmerksamkeit des Krypto-Space auf sich ziehen und ermöglichte so erneut einen massiven Bitcoin-Kauf. Ein wesentlicher Grund für die jüngste Stabilität bei der Kryptowährung sind also massive Käufe von Saylors Bitcoin-Imperium. Die Entwicklung sorgt jedoch auch für eine grundlegende Überarbeitung des Strategy-Playbooks – mit potenziell massiven Auswirkungen auf Bitcoin und die MSTR-Stammaktie.
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