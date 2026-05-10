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Krypto-Wende voraus? 

Clarity Act vor Durchbruch? USA drängen auf Krypto-Gesetz bis Juli

Die USA treiben den Clarity Act plötzlich deutlich schneller voran. Für den Kryptomarkt könnte das enorme Folgen haben.

Louis Blümlein
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Ein Bild des US-Kapitols in Washington D.C.

Beitragsbild: picture alliance / abaca | Stevens Tomas/ABACA

 | Kommt der Clarity Act doch noch rechtzeitig?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Clarity Act aktuell plötzlich deutlich schneller vorankommt
  • Weshalb die Einstufung vieler Kryptowährungen bislang ein großes Problem bleibt
  • Welche Auswirkungen klare Krypto-Regeln auf Unternehmen und Investoren hätten

Seit Jahren wartet die Kryptobranche in den USA auf klare regulatorische Regeln. Jetzt scheint sich die Situation erstmals spürbar zu verändern. Rund um den sogenannten Clarity Act verdichten sich die Hinweise, dass das Gesetz deutlich schneller vorankommen könnte als viele Marktteilnehmer bislang erwartet hatten.

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