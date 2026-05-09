Europas digitale Infrastruktur bleibt anfällig für Ausfälle und externe Eingriffe. Neue Regulierung greift zu kurz. Ein Experte verrät, was jetzt wichtig wird.

Darum braucht Europa die Blockchain mehr denn je

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"Manches gehört in ein zentral betriebenes System"

In diesem Artikel erfährst du: Warum Europas digitale Infrastruktur trotz Regulierung anfällig bleibt

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Europas digitale Infrastruktur steht unter Druck. Abhängigkeiten von außereuropäischen Anbietern, steigende Cyberrisiken und geopolitische Spannungen rücken die Frage nach digitaler Souveränität in den Fokus. Die Debatte konzentriert sich bislang stark auf Eigentumsverhältnisse. Doch dieser Ansatz greift zu kurz: Entscheidend ist nicht, wer Infrastruktur betreibt, sondern wie sie aufgebaut ist. In dem Positionspapier “Why Blockchain Networks Are Europe’s Missing Resilience Layer” erklärt Sebastian Blum, Co-Gründer und Partner von Greenfield Capital, warum Europa die Technologie mehr denn je braucht. BTC-ECHO hat mit ihm dazu gesprochen.

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