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"Manches gehört in ein zentral betriebenes System" 

Darum braucht Europa die Blockchain mehr denn je

Europas digitale Infrastruktur bleibt anfällig für Ausfälle und externe Eingriffe. Neue Regulierung greift zu kurz. Ein Experte verrät, was jetzt wichtig wird.

Dominic Döllel
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Schwarz-weißes Porträt eines lächelnden Mannes vor einem blauen Hintergrund mit gelben Europasternen; neben ihm liegt eine graue Bitcoin-Münze auf der Flagge der Europa-Union.

Beitragsbild: Sebastian Blum und Shutterstock I Fotomontage

 | Was braucht Europa jetzt? Dieser Mann weiß es

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Europas digitale Infrastruktur trotz Regulierung anfällig bleibt
  • Weshalb zentrale Cloud-Systeme zum Investment-Risiko werden können
  • Welche Rolle Bitcoin als resilienter Infrastruktur-Layer spielen könnte
  • Warum hybride Modelle für Europas digitale Zukunft entscheidend werden

Europas digitale Infrastruktur steht unter Druck. Abhängigkeiten von außereuropäischen Anbietern, steigende Cyberrisiken und geopolitische Spannungen rücken die Frage nach digitaler Souveränität in den Fokus. Die Debatte konzentriert sich bislang stark auf Eigentumsverhältnisse. Doch dieser Ansatz greift zu kurz: Entscheidend ist nicht, wer Infrastruktur betreibt, sondern wie sie aufgebaut ist. In dem Positionspapier “Why Blockchain Networks Are Europe’s Missing Resilience Layer” erklärt Sebastian Blum, Co-Gründer und Partner von Greenfield Capital, warum Europa die Technologie mehr denn je braucht. BTC-ECHO hat mit ihm dazu gesprochen.

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