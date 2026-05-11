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CMC Markets: 23 neue Krypto-Tracker und Hebelprodukte gelistet

Mit dem Einstieg in den Markt für verbriefte Derivate bietet CMC Securities ab sofort Hebel- und Tracker-Produkte auf zahlreiche Krypto-Assets an.

Johannes Dexl
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Eine Bitcoin-Münze, eine Solana-Münze und eine Ethereum-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Zum Start des neuen Angebots wurden die ersten Hebelprodukte auf BTC, ETH, SOL und weitere Token lanciert

Die CMC Markets Securities GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main startet die Emission börsennotierter verbriefter Krypto-Derivate. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt. Damit tritt die Tochtergesellschaft der im FTSE 250 gelisteten CMC Markets PLC in den Markt für Zertifikate und Optionsscheine in Deutschland und Österreich ein. Das bisherige Portfolio aus CFDs, Aktien und Optionen erfährt eine Erweiterung, um die Transformation zum Multi-Asset-Broker voranzutreiben.

Hebelprodukte auf sieben Kryptowährungen

Zum Auftakt umfasst das Angebot Hebelprodukte auf sieben Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP), Solana, Cardano, Chainlink und Bitcoin Cash. Zusätzlich emittiert das Unternehmen Tracker-Zertifikate auf insgesamt 23 Coins. Diese Produkte sind im Segment Easy Euwax an der Börse Stuttgart notiert und lassen sich über gängige Online-Broker handeln. Bei den Tracker-Zertifikaten partizipieren Anleger eins zu eins an der Kursentwicklung der Basiswerte, wobei der Emittent auf Management-Gebühren verzichtet.

Erweiterung des Krypto-Sortiments

Richard Freeman, Head of CMC Securities, verantwortet das neue Segment. Er bringt Expertise aus dem Aufbau des paneuropäischen Optionsscheingeschäfts bei Morgan Stanley ein. Ziel ist die Nutzung der internen Technologie, um Markttrends schnell zu identifizieren und passende Hebelprodukte zeitnah bereitzustellen. Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets, betont die Beschleunigung des Tempos auf dem Weg zum umfassenden Handelsdienstleister.

Nach dem erfolgten Launch plant CMC Securities eine schrittweise Erweiterung des Sortiments. Die Palette an Knock-out-Zertifikaten soll zeitnah um zusätzliche Kryptowerte und verschiedene Hebelstufen ergänzt werden. Das Unternehmen strebt langfristig eine führende Position unter den Emittenten strukturierter Produkte an, indem es die globale Reichweite und die technologische Plattform der Gruppe nutzt.

Bitcoin kratzt währenddessen an der Marke von 81.000 US-Dollar, nachdem Trump Irans Antwort auf einen US-Friedensvorschlag als “völlig inakzeptal” beschrieb.

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