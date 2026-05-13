Seit gestern hat die USA ihren ersten Hyperliquid ETF, doch wie fällt das Fazit nach dem ersten Handelstag aus?

Nach Handelsstart: So performt der erste Hyperliquid ETF in den USA

Nach Handelsstart: So performt der erste Hyperliquid ETF in den USA

Der erste Hyperliquid ETF an einer US-Börse sammelte zum Handelsstart 1,2 Millionen US-Dollar ein. Das gab der Krypto-Vermögensverwalter 21Shares in einem X-Post bekannt. Das Produkt mit dem Ticker „THYP“ startete am 12. Mai und wies nach Abschluss des ersten Handelstages ein Volumen von 1,8 Millionen US-Dollar auf.

Der ETF bildet die Kursentwicklung des Tokens HYPE ab. Hyperliquid ist eine auf Perpetual Futures spezialisierte Handelsplattform, die nach Angaben von 21Shares seit ihrem Start im Jahr 2023 ein kumuliertes Handelsvolumen von mehr als 8,4 Billionen US-Dollar verarbeitet hat. Auf der Plattform werden dezentrale Derivate gehandelt.

Handelsstart “sehr solide, aber nicht außergewöhnlich”

Im Vergleich zu anderen jüngeren Krypto-ETF-Debüts fiel das Handelsvolumen insgesamt magerer aus. Laut Daten von SoSoValue erreichte der Bitwise Solana Staking ETF bei seinem Börsenstart ein Volumen von rund 69 Millionen US‑Dollar. Der Canary XRP ETF kam auf etwa 58 Millionen US-Dollar am ersten Handelstag. Auch in der relativen Betrachtung zur Marktkapitalisierung der Coins schnitt der Hyperliquid-ETF schlechter ab.

THYP gehört zu einer wachsenden Zahl von Altcoin-basierten Krypto ETFs auf dem US‑Markt. Hintergrund ist die gelockerte Haltung der US-Börsenaufsicht SEC gegenüber Krypto-Indexprodukten. Die Behörde hatte im September angekündigt, Spot-Krypto-ETFs künftig stärker über allgemeine Listing-Standards statt über Einzelentscheidungen zu regulieren. Dadurch sollen Genehmigungsprozesse vereinfacht werden.