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Warum der Bitcoin-Kurs viele Trader auf dem falschen Fuß erwischen könnte

Der Bitcoin-Kurs zieht weiter an, doch im Hintergrund nehmen Gewinnmitnahmen und wichtige Liquiditätszonen deutlich zu. Deshalb könnten die nächsten Tage für den Markt sehr spannend werden.

Louis Blümlein
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Bitcoin-Münzen vor einem lila Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kann Bitcoin jetzt weiter steigen?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Bitcoin-Kurs trotz steigender Gewinnmitnahmen weiter Stärke zeigt
  • Weshalb kurzfristige Anleger jetzt wieder zunehmend in den Fokus rücken
  • Auf welche Kurszonen Trader jetzt besonders achten sollten

Der Bitcoin-Kurs hat in den vergangenen Wochen wieder spürbar an Momentum gewonnen. Viele Anleger nehmen inzwischen erneut Gewinne mit. Doch aktuelle On-Chain-Daten liefern interessante Hinweise darauf, wie angespannt die Lage im Markt wirklich ist und welche Kursbereiche jetzt besonders wichtig werden könnten.

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