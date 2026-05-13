Der Bitcoin-Kurs zieht weiter an, doch im Hintergrund nehmen Gewinnmitnahmen und wichtige Liquiditätszonen deutlich zu. Deshalb könnten die nächsten Tage für den Markt sehr spannend werden.

Warum der Bitcoin-Kurs viele Trader auf dem falschen Fuß erwischen könnte

Warum der Bitcoin-Kurs viele Trader auf dem falschen Fuß erwischen könnte

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Bitcoin-Kurs trotz steigender Gewinnmitnahmen weiter Stärke zeigt

Weshalb kurzfristige Anleger jetzt wieder zunehmend in den Fokus rücken

Auf welche Kurszonen Trader jetzt besonders achten sollten

Der Bitcoin-Kurs hat in den vergangenen Wochen wieder spürbar an Momentum gewonnen. Viele Anleger nehmen inzwischen erneut Gewinne mit. Doch aktuelle On-Chain-Daten liefern interessante Hinweise darauf, wie angespannt die Lage im Markt wirklich ist und welche Kursbereiche jetzt besonders wichtig werden könnten.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden