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Leon Wankum im Interview 

Bitcoin statt Betongold: “Immobilien als Wertspeicher sind heute komplett sinnlos”

Trotz Bärenmarkt setzt Immobilienentwickler Leon Wankum konsequent auf Bitcoin. Warum sich jetzt eine besonders attraktive Einstiegschance für Anleger bieten könnte.

Tobias Zander
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Leon Wankum vor einer Uhr, einer Bitcoin-Münze und einer Immobilie

Beitragsbild: Pressefoto I Shutterstock

 | Immobilienentwickler sieht Bitcoin als überlegenen Wertspeicher im digitalen Zeitalter

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Immobilien gegenüber Bitcoin den Kürzeren ziehen werden
  • Welche Rolle die "zittrigen Hände" und Leverage im Bärenmarkt spielen
  • Wie groß die Chancen für Bitcoin-Investoren in den schmerzhaftesten Phasen sind
  • Was es für ein Mindset braucht, um die derzeitige Krise zu überstehen

Das Eigenheim gilt in Deutschland noch immer als sicherster Weg zum Vermögen, Bitcoin hingegen als hochspekulative Wette. Wer eine Wohnung oder ein Haus kauft, schützt sich vor Inflation und baut langfristig Kapital auf – so die bekannte Annahme. Doch Immobilienentwickler Leon Wankum sieht in Bitcoin einen überlegenen Wertspeicher für das digitale Zeitalter. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt der Experte, welches unterschätzte Problem der Bärenmarkt enthüllt und wie Immobilien ihre derzeitige monetäre Sonderrolle verlieren könnten. Außerdem: Warum sich gerade jetzt, in den Zeiten des größten Schmerzes, für Anleger die beste Einstiegschance bietet.

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