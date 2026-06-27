In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Immobilien gegenüber Bitcoin den Kürzeren ziehen werden
- Welche Rolle die "zittrigen Hände" und Leverage im Bärenmarkt spielen
- Wie groß die Chancen für Bitcoin-Investoren in den schmerzhaftesten Phasen sind
- Was es für ein Mindset braucht, um die derzeitige Krise zu überstehen
Das Eigenheim gilt in Deutschland noch immer als sicherster Weg zum Vermögen, Bitcoin hingegen als hochspekulative Wette. Wer eine Wohnung oder ein Haus kauft, schützt sich vor Inflation und baut langfristig Kapital auf – so die bekannte Annahme. Doch Immobilienentwickler Leon Wankum sieht in Bitcoin einen überlegenen Wertspeicher für das digitale Zeitalter. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt der Experte, welches unterschätzte Problem der Bärenmarkt enthüllt und wie Immobilien ihre derzeitige monetäre Sonderrolle verlieren könnten. Außerdem: Warum sich gerade jetzt, in den Zeiten des größten Schmerzes, für Anleger die beste Einstiegschance bietet.
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