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Kursanalyse 

Solana-Kurs: Gelingt eine bullishe Ausbruchsbewegung?

Die Kryptowährung Solana (SOL) markierte zu Wochenbeginn ein Mehrmonatshoch. Warum die Bullen jetzt am Drücker bleiben müssen und welche Chartmarken nun wichtig sind, zeigt diese Kursanalyse.

Stefan Lübeck
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Solana-Kurs79,86 -3.62 %
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Bild zeigt eine goldene Solana-Münze vor einem Kurs-Chart.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Dem Altcoin Solana (SOL) steht eine Richtungsentscheidung bevor

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Solana vor einem bullishen Ausbruch stehen könnte
  • Wieso mit einer zeitnahen Richtungsentscheidung zu rechnen ist
  • Welche Kursmarken in den kommenden Tagen und Wochen im Blick der Investoren stehen

Die Kryptowährung Solana (SOL) konnte im Zuge der marktweiten Erholung des Krypto-Sektors ebenfalls zurück bis an das Verlaufshoch aus dem Handelsmonat März zulegen. Im Wochenvergleich handelt die Highspeed Blockchain zwölf Prozent fester unweit der wichtigen Resistmarke von 97 US-Dollar. Durch den jüngsten Kursanstieg taxiert der Altcoin nun wieder oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA20 und EMA50. Die Wahrscheinlichkeit für eine bullishe Trendfortsetzung hat im Zuge der Kursstärke der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) wieder zugenommen. Welche Kursmarken für Anleger in den kommenden Handelswochen relevant werden, verrät diese Kursanalyse.

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