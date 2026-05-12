In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Solana vor einem bullishen Ausbruch stehen könnte
- Wieso mit einer zeitnahen Richtungsentscheidung zu rechnen ist
- Welche Kursmarken in den kommenden Tagen und Wochen im Blick der Investoren stehen
Die Kryptowährung Solana (SOL) konnte im Zuge der marktweiten Erholung des Krypto-Sektors ebenfalls zurück bis an das Verlaufshoch aus dem Handelsmonat März zulegen. Im Wochenvergleich handelt die Highspeed Blockchain zwölf Prozent fester unweit der wichtigen Resistmarke von 97 US-Dollar. Durch den jüngsten Kursanstieg taxiert der Altcoin nun wieder oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA20 und EMA50. Die Wahrscheinlichkeit für eine bullishe Trendfortsetzung hat im Zuge der Kursstärke der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) wieder zugenommen. Welche Kursmarken für Anleger in den kommenden Handelswochen relevant werden, verrät diese Kursanalyse.
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