Die Kryptowährung Solana (SOL) markierte zu Wochenbeginn ein Mehrmonatshoch. Warum die Bullen jetzt am Drücker bleiben müssen und welche Chartmarken nun wichtig sind, zeigt diese Kursanalyse.

In diesem Artikel erfährst du: Warum Solana vor einem bullishen Ausbruch stehen könnte

Wieso mit einer zeitnahen Richtungsentscheidung zu rechnen ist

Welche Kursmarken in den kommenden Tagen und Wochen im Blick der Investoren stehen

Die Kryptowährung Solana (SOL) konnte im Zuge der marktweiten Erholung des Krypto-Sektors ebenfalls zurück bis an das Verlaufshoch aus dem Handelsmonat März zulegen. Im Wochenvergleich handelt die Highspeed Blockchain zwölf Prozent fester unweit der wichtigen Resistmarke von 97 US-Dollar. Durch den jüngsten Kursanstieg taxiert der Altcoin nun wieder oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA20 und EMA50. Die Wahrscheinlichkeit für eine bullishe Trendfortsetzung hat im Zuge der Kursstärke der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) wieder zugenommen. Welche Kursmarken für Anleger in den kommenden Handelswochen relevant werden, verrät diese Kursanalyse.

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