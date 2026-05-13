Die Blockchain-Firma Elliptic erhält eine massive Geldspritze. Zu den Investoren gehören unter anderem die Deutsche Bank und die Nasdaq.

Die Blockchain-Analysefirma Elliptic hat eine Series-D-Finanzierungsrunde über 120 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von One Peak. Zu den weiteren Investoren zählen Nasdaq Ventures, Deutsche Bank sowie die British Business Bank. Auch bestehende Kapitalgeber wie J.P. Morgan, AlbionVC und Evolution Equity Partners beteiligten sich erneut an der Finanzierung. Das Unternehmen wird laut eigener Mitteilung nun mit insgesamt 670 Millionen US-Dollar bewertet.

Elliptic erklärte am Dienstag, dass das frische Kapital in den Ausbau seiner KI-basierten Compliance-Plattform fließen soll. Gleichzeitig wolle man die Zusammenarbeit mit großen Finanzinstituten ausbauen. Hintergrund sind das wachsende Volumen von Stablecoin-Transaktionen sowie zunehmender regulatorischer Druck in den USA, Europa und Großbritannien. Laut Elliptic wurden im Jahr 2025 Stablecoin-Transaktionen im Umfang von 33 Billionen US-Dollar verarbeitet. Dadurch werde Echtzeit-Compliance für Handelsplattformen und Zahlungsdienstleister zu einer operativen Notwendigkeit, so das Unternehmen weiter.

Das 2013 gegründete Unternehmen analysiert nach eigenen Angaben inzwischen mehr als eine Milliarde Transaktionen pro Woche über mehr als 65 Blockchains hinweg. Elliptic zählt demnach über 700 Kunden in 30 Ländern. Rund zwei Drittel des weltweiten Krypto-Handelsvolumens liefen über Börsen, die die Infrastruktur des Unternehmens nutzen.

Elliptic-CEO: “Finanzsystem wird auf der Blockchain neu aufgebaut”

Gary Offner, Head of Nasdaq Ventures, erklärte: „Da digitale Vermögenswerte zunehmend Teil des globalen Finanzsystems werden, benötigen Institutionen vertrauenswürdige Infrastruktur, um Compliance und Risiken im großen Maßstab zu verwalten.“ Auch die Deutsche Bank verwies auf die Bedeutung regulatorischer Infrastruktur. Sabih Behzad, Global Head of Digital Assets and Currencies Transformation bei der Deutschen Bank, sagte: „Das nachhaltige Wachstum digitaler Vermögenswerte hängt von starken Compliance- und Risikostrukturen auf institutionellem Niveau ab.“

Die Finanzierungsrunde erfolgt in einer Phase verschärfter Regulierung des Krypto-Sektors. Vor allem Anbieter von Stablecoin-Diensten und tokenisierten Vermögenswerten geraten zunehmend unter Aufsicht von Behörden und Finanzmarktregulatoren. Elliptic positioniert sich dabei als Infrastruktur-Anbieter für Geldwäscheprävention, Risikoanalyse und Blockchain-Überwachung im institutionellen Umfeld.