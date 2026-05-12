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Bitcoin und Politik 

CDU-Politiker: “Bitcoin-Haltefrist ist richtiger Ansatz”

Während andere Staaten Milliarden in den Krypto-Markt ziehen, wirkt Deutschland oft zurückhaltend. Stefan Berger erklärt, warum Bitcoin politisch ernster genommen werden sollte.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt den CDU-Politiker Stefan Berger vor einer Bitcoin-Münze im Hintergrund

Beitragsbild: CDU NRW, KI-bearbeitet

 | Auch in Deutschland gewinnt das Thema Bitcoin zunehmend an Bedeutung

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wer von der steuerfreien Haltefrist profitieren könnte
  • Wodurch Deutschland im Krypto-Markt den Anschluss verlieren könnte
  • Wo Blockchain-Technologie künftig eingesetzt werden könnte
  • Wie der deutsche Staat von Bitcoin profitieren könnte

Bitcoin spielt in der deutschen Politik bislang nur eine kleine Rolle. Andere Staaten beschäftigen sich längst intensiver mit der Technologie und prüfen, wie sich digitale Assets strategisch nutzen lassen. BTC-ECHO hat deshalb mit Stefan Berger, Sprecher der CDU NRW im EU-Parlament, über Bitcoin und die Zukunft von Kryptowährungen in Deutschland gesprochen. Dabei ging es um die Frage, welche Rolle Bitcoin künftig in der Politik spielen sollte und ob Deutschland Gefahr läuft, bei einer der wichtigsten technologischen Entwicklungen der vergangenen Jahre den Anschluss zu verlieren. Auch die steuerliche Haltefrist für Kryptowährungen und mögliche Risiken für den Standort Deutschland wurden thematisiert.

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