App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
30 € Bonus für Kraken Pro
Jetzt wie ein Profi traden
2,35 T
Hyperliquid-Kurs34,04 -2.90%
Bitcoin-Kurs68.685,23 -0.16%
Ethereum-Kurs1.951,54 -0.06%
XRP-Kurs1,24 -0.20%
BNB-Kurs574,58 2.56%
Solana-Kurs80,65 -1.24%
TRON-Kurs0,296911 0.16%
Dogecoin-Kurs0,095077 1.66%
Cardano-Kurs0,231710 -1.36%
Zcash-Kurs466,39 -2.08%
Chainlink-Kurs8,95 0.92%
Official Trump-Kurs2,09 2.99%
Pi Network-Kurs0,145855 0.45%
Tokenisierung 

JPMorgan startet Ethereum-Geldmarktfonds: Jetzt macht die Großbank BlackRock Konkurrenz

Ein neuer Geldmarktfonds auf Ethereum soll JPMorgan Marktanteile im umkämpften Milliardenmarkt tokenisierter Finanzprodukte sichern. Ein Hindernis: BlackRock.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin-Kurs68.685,23 -0.16 %
Bitcoin kaufen
Das Logo von BlackRock und JPMorgan nebst einer Ethereum-Münze.

Beitragsbild: Shutterstock | KI-bearbeitet

 | Wer gewinnt das Tokenisierungsrennen?

JPMorgan steigt ins Tokenisierungsrennen ein. Wie aus einem SEC-Dokument hervorgeht, reichte die US-Großbank am 12. Mai eine Registrierung für einen neuen Geldmarktfonds auf Ethereum ein. Damit begibt sich der Finanzdienstleister in direkten Wettbewerb mit dem Vermögensverwalter BlackRock.

Der “JPMorgan OnChain Liquidity-Token Money Market Fund” investiert ausschließlich in kurzfristige US-Staatsanleihen, Bargeld sowie besicherte Repo-Geschäfte und bildet die Eigentumsrechte der Anleger direkt über Blockchain-Token auf Ethereum ab. Institutionelle Kunden sollen Zeichnungen, Rücknahmen und Übertragungen künftig direkt über die Blockchain durchführen können. Die technische Infrastruktur stammt von Kinexys Digital Assets, der früheren Blockchain-Sparte Onyx von JPMorgan.

Lest auch
Konkurrenz für Stablecoins JPMorgan startet mit JPM Coin – der erste Dollar-Token einer Großbank

JPMorgan will zu BlackRock aufschließen

Mit dem Schritt erhöht JPMorgan den Druck auf BlackRock, das erst vor wenigen Tagen einen ähnlichen Vorstoß im Markt für zwei neue tokenisierte Treasury-Produkte angekündigt hatte. Beide Finanzriesen konkurrieren damit zunehmend um Marktanteile im schnell wachsenden Geschäft mit tokenisierten Real-World-Assets. BlackRock verfügt mit seinem BUIDL-Funds jedoch schon seit 2024 über ein etabliertes Produkt. Zwar zog JPMorgan mit einem eigenen Geldmarktfonds (MONY) ein Jahr später nach, blieb jedoch deutlich hinter dem Produkt BlackRocks. Laut Daten von rwa.xyz hält MONY derzeit etwa 100 Millionen US-Dollar, BUIDL kommt auf 2,3 Milliarden US-Dollar.

Der Markt für tokenisierte Staatsanleihen gilt derzeit als eines der wichtigsten Wachstumsfelder zwischen traditionellem Finanzsystem und Krypto-Industrie. Laut Daten von rwa.xyz ist das Volumen tokenisierter Real-World-Assets innerhalb eines Jahres um mehr als 200 Prozent gestiegen und liegt inzwischen bei über 32 Milliarden US-Dollar.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin-Münzen vor einem lila Hintergrund
Bitcoin aktuellWarum der Bitcoin-Kurs viele Trader auf dem falschen Fuß erwischen könnte
Bild zeigt eine goldene Solana-Münze vor einem Kurs-Chart.
KursanalyseSolana-Kurs: Gelingt eine bullishe Ausbruchsbewegung?
Das Bild zeigt den CDU-Politiker Stefan Berger vor einer Bitcoin-Münze im Hintergrund
Bitcoin und PolitikCDU-Politiker: “Bitcoin-Haltefrist ist richtiger Ansatz”
​​Stable
0,032603
4.78%
NEAR Protocol
1,38
3.71%
Official Trump
2,09
2.99%
Cosmos Hub
1,80
2.70%
BNB
574,58
2.56%
DeXe
11,09
2.38%
World Liberty Financial
0,057714
2.22%
Polkadot
1,17
2.14%
Dogecoin
0,095077
1.66%
Sky
0,064985
1.27%
Venice Token
12,59
-16.66%
Toncoin
1,93
-8.50%
Pudgy Penguins
0,007975
-7.13%
Ondo
0,338072
-6.36%
BUILDon
0,514105
-4.78%
Canton
0,130235
-4.58%
Bittensor
259,85
-3.92%
Bonk
0,000006
-3.29%
Kaspa
0,032252
-3.07%
Hyperliquid
34,04
-2.90%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren