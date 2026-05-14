In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Metaplanets Bitcoin-Strategie trotz Rekordwachstum ins Wanken gerät
- Weshalb der mNAV-Kollaps für Anleger gefährlicher ist als der Bitcoin-Kurs selbst
- Warum Strategy stabil bleibt, während Metaplanet massiv abstürzt
- Ob Metaplanet noch die Chance auf ein Comeback hat – oder das Modell bereits scheitert
Strategy hat seit Juni rund 50 Prozent verloren, Metaplanet dagegen mehr als 86 Prozent. Beide Unternehmen verfolgen nahezu dieselbe Bitcoin-Strategie, doch der Markt behandelt sie inzwischen völlig unterschiedlich. Michael Saylors Konzern konnte sein Premium bislang zum Teil verteidigen, wobei dieses bei Metaplanet fast vollständig verschwunden ist. Aber warum trifft es ausgerechnet den japanischen Ableger so brutal?
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