Der operative Turnaround gelingt, die Aktie kollabiert trotzdem. Das Problem liegt tiefer als im Bitcoin-Kurs selbst. Was bedeutet das jetzt für Anleger?

Saylors japanischer Klon strauchelt: War es das mit Metaplanet?

Saylors japanischer Klon strauchelt: War es das mit Metaplanet?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Metaplanets Bitcoin-Strategie trotz Rekordwachstum ins Wanken gerät

Weshalb der mNAV-Kollaps für Anleger gefährlicher ist als der Bitcoin-Kurs selbst

Warum Strategy stabil bleibt, während Metaplanet massiv abstürzt

Ob Metaplanet noch die Chance auf ein Comeback hat – oder das Modell bereits scheitert

Strategy hat seit Juni rund 50 Prozent verloren, Metaplanet dagegen mehr als 86 Prozent. Beide Unternehmen verfolgen nahezu dieselbe Bitcoin-Strategie, doch der Markt behandelt sie inzwischen völlig unterschiedlich. Michael Saylors Konzern konnte sein Premium bislang zum Teil verteidigen, wobei dieses bei Metaplanet fast vollständig verschwunden ist. Aber warum trifft es ausgerechnet den japanischen Ableger so brutal?

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden