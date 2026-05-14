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Euros für Bitcoin, steuerfrei: So klappt es nach Abschaffung der Krypto-Haltefrist

Das Ende der Krypto-Spekulationsfrist zwingt Bitcoin-Anleger zum Umdenken. So können Hodler ihre steuerliche Belastung auch zukünftig minimieren und am Liquidität kommen, ohne überhaupt BTC zu verkaufen.

Tobias Zander
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie Bitcoin-Anleger niemals verkaufen müssen, und dennoch ihr Leben finanzieren

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum man Bitcoin dauerhaft halten und trotzdem davon leben kann
  • Was die Bitcoin-Kreditlinie von klassischen, BTC-gestützten Krediten unterscheidet
  • Welche Risiken Hodler im Vergleich zum Verkauf auf dem Schirm haben müssen
  • Weshalb ausgerechnet traditionelle Banken eine interessante Alternative bieten

Die Angst vor einem baldigen Ende der Bitcoin-Jahreshaltefrist hat die deutsche BTC-Community fest im Griff. Sollte bei Verkäufen ab 2027 immer die Kapitalertragssteuer oder die Einkommensteuer greifen, würde das auch die Lebensentwürfe vieler Bitcoin-Hodler bedrohen. Wer bei einem Kurs von 250.000, 500.000 oder 1.000.000 US-Dollar in Rente gehen wollte, muss nun womöglich neu kalkulieren und einige Jahre zusätzlich schuften. Doch es gibt einen Ausweg, um dem Zugriff des Finanzamtes legal zu entkommen. Wie man von Bitcoin leben kann, ohne jemals zu verkaufen – und welche neuen Risiken damit einhergehen.

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