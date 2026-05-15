Trump und seine Familie kauften im ersten Quartal Aktien von Coinbase, MARA und Strategy. Das zeigt ein neues Filing der US-Ethikbehörde.

US-Präsident Donald Trump und seine Familie haben im ersten Quartal Aktien mehrerer Krypto-Unternehmen gekauft. Das geht aus einem neuen 278-T-Filing hervor, das bei der US-Ethikbehörde Office of Government Ethics eingereicht wurde.

Demnach erwarben Trump, First Lady Melania Trump und mögliche unterhaltsberechtigte Kinder Anteile am Bitcoin-Miner MARA Holdings, der Krypto-Börse Coinbase sowie an Strategy, dem Unternehmen von Michael Saylor. Die Offenlegung umfasst Wertpapiertransaktionen von mehr als 1.000 US-Dollar, weist einzelne Käufe aber nicht bestimmten Familienmitgliedern zu.

Coinbase-Investments im Fokus

Besonders auffällig sind die Coinbase-Transaktionen. Laut Filing wurden im Berichtszeitraum neun Käufe mit Bezug zur Aktie von Coinbase Global Inc. gemeldet. Der größte davon fand am 10. Februar statt und hatte ein Volumen von 100.001 bis 250.000 US-Dollar.

Auch bei MARA Holdings griffen Trump und seine Familie zu. Das Filing nennt zwei kleinere Käufe des Bitcoin-Miners mit einem Volumen von jeweils weniger als 50.000 US-Dollar.

Damit tauchen in den Finanzoffenlegungen des US-Präsidenten mehrere Unternehmen auf, die direkt vom Wachstum des Krypto-Sektors profitieren. Coinbase gehört zu den größten Krypto-Börsen der USA. MARA zählt zu den bekanntesten börsennotierten Bitcoin-Minern.

Käufe und Verkäufe bei Strategy

Bei Strategy meldete die Trump-Familie sowohl Käufe als auch Verkäufe. Insgesamt listet das Filing acht Transaktionen mit Class-A-Aktien des Unternehmens auf. Der größte Kauf wurde am 12. Februar gemeldet und lag in einer Spanne von 50.001 bis 100.000 US-Dollar. Der größte Verkauf fand am 12. Januar statt und belief sich auf 15.001 bis 50.000 US-Dollar.

Strategy gilt als mit Abstand wichtigster Bitcoin-Treasury-Player. Das Unternehmen hält große Mengen BTC auf der Bilanz und wird von vielen Anlegern als gehebelte Wette auf den Bitcoin-Kurs betrachtet.

Auch Robinhood, Block und SoFi im Portfolio

Neben Coinbase, MARA und Strategy meldete Trump weitere Käufe von Aktien mit Krypto-Bezug. Dazu zählen Block Inc., Robinhood und SoFi Technologies. Alle drei Unternehmen sind auf unterschiedliche Weise im Digital-Asset-Sektor aktiv.

Die Krypto-Transaktionen machen allerdings nur einen kleinen Teil der gesamten Handelsaktivität aus. Das Filing umfasst mehr als 2.000 Käufe im Berichtszeitraum. Darunter finden sich auch große Positionen in klassischen Technologie- und Industriewerten.

Zu den weiteren gemeldeten Käufen zählen unter anderem Nvidia, Microsoft, Oracle und Boeing. Einzelne Transaktionen lagen hier in einer Spanne von einer Million bis fünf Millionen US-Dollar.

Finanzoffenlegung sorgt für neue Fragen

Das 278-T-Formular dient in den USA der Offenlegung bestimmter Wertpapiertransaktionen von Amtsträgern. Meldepflichtig sind Transaktionen über 1.000 US-Dollar, sofern sie den Amtsträger selbst, dessen Ehepartner oder unterhaltsberechtigte Kinder betreffen.

Gerade bei Krypto-Unternehmen dürfte die Offenlegung politisch sensibel sein. Trump hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker als krypto-freundlicher Präsident positioniert. Parallel dazu bleiben mögliche Interessenkonflikte ein wiederkehrendes Thema, wenn politische Entscheidungen und private Finanzinteressen denselben Sektor betreffen.