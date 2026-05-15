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Die Linke greift durch: “Steuerfreie Bitcoin-Gewinne sind nicht mehr vermittelbar”

Die Linke fordert ein Ende der steuerfreien Bitcoin-Haltefrist. Krypto-Gewinne würden gegenüber Arbeitseinkommen bevorzugt behandelt. Wir haben exklusive Statements erhalten.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Isabelle Vandre von der Linken.

Beitragsbild: picture alliance/dpa | Britta Pedersen

 | Isabelle Vandre (Die Linke) erklärt die Position ihrer Partei

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Linke die Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist fordert
  • Was der Bitcoin-Bundesverband jetzt genau vorhat
  • Wer hinter der gescheiterten Bitcoin-Initiative in der Schweiz steht
  • Wo die BaFin vor neuen mutmaßlich unseriösen Krypto-Plattformen warnt

Die politische Debatte um Bitcoin und Kryptowährungen nimmt in Deutschland zu. Neben der SPD und Finanzminister Lars Klingbeil beäugen auch die Grünen und die Linke die Gewinne von Bitcoin-Investoren. BTC-ECHO hat mit der Linken über die Forderung nach einer Abschaffung der steuerfreien Haltefrist für Kryptowährungen gesprochen. Ihre Partei hat einen neuen Gesetzesentwurf zur härteren Besteuerung von Kryptowährungen vorgelegt. Das sind die exklusiven Details.

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