In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Linke die Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist fordert
- Was der Bitcoin-Bundesverband jetzt genau vorhat
- Wer hinter der gescheiterten Bitcoin-Initiative in der Schweiz steht
- Wo die BaFin vor neuen mutmaßlich unseriösen Krypto-Plattformen warnt
Die politische Debatte um Bitcoin und Kryptowährungen nimmt in Deutschland zu. Neben der SPD und Finanzminister Lars Klingbeil beäugen auch die Grünen und die Linke die Gewinne von Bitcoin-Investoren. BTC-ECHO hat mit der Linken über die Forderung nach einer Abschaffung der steuerfreien Haltefrist für Kryptowährungen gesprochen. Ihre Partei hat einen neuen Gesetzesentwurf zur härteren Besteuerung von Kryptowährungen vorgelegt. Das sind die exklusiven Details.
Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren