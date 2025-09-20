Eine neue Ära für den Kryptomarkt: Die SEC erleichtert die Zulassung von ETFs und macht so den Weg für Altcoins frei. Ob daraus eine Rally entsteht oder zunächst Rücksetzer drohen, hängt nun von Markt und Investoren ab.

SEC macht den Weg frei: 100 neue Krypto-ETFs in den nächsten 12 Monaten?

So könnten XRP, Solana und Co. profitieren

In diesem Artikel erfährst du: Wie die neuen SEC-Regeln Krypto-ETFs für Altcoins wie Solana, Hedera und Cardano möglich machen

Welche weiteren Coins jetzt schon die ETF-Kriterien erfüllen

Warum die Zulassung des Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC) ein Meilenstein für Multi-Krypto-ETPs ist

Weshalb Analysten von über 100 neuen Krypto-ETFs innerhalb der nächsten zwölf Monate ausgehen

Was frühere ETF-Starts bei Bitcoin und Ethereum über Chancen und Risiken für Altcoins verraten

Die US-Börsenaufsicht SEC hat am 17. September 2025 einen historischen Beschluss gefasst: Erstmals dürfen US-Börsen wie NYSE, Nasdaq und Cboe generische Listing-Standards für Krypto-Spot-ETFs anwenden. Damit können ausgewählte Altcoins deutlich schneller als börsengehandelte Produkte gelistet werden – ohne langwierige Einzelfallprüfungen. Während Analysten euphorisch von mehr als 100 neuen Krypto-ETFs in den kommenden zwölf Monaten sprechen, sehen Kritiker erhebliche Risiken. Besonders SEC-Kommissarin Caroline Crenshaw warnte in einer abweichenden Stellungnahme vor Schnellschüssen und fehlendem Anlegerschutz. Gleichzeitig eröffnet die Entscheidung die Chance, dass ETF-getriebene Mittelzuflüsse – ähnlich wie bei Bitcoin und teils Ethereum – künftig eine Altcoin-Rally begünstigen könnten.

