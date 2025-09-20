In diesem Artikel erfährst du:
- Wie die neuen SEC-Regeln Krypto-ETFs für Altcoins wie Solana, Hedera und Cardano möglich machen
- Welche weiteren Coins jetzt schon die ETF-Kriterien erfüllen
- Warum die Zulassung des Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC) ein Meilenstein für Multi-Krypto-ETPs ist
- Weshalb Analysten von über 100 neuen Krypto-ETFs innerhalb der nächsten zwölf Monate ausgehen
- Was frühere ETF-Starts bei Bitcoin und Ethereum über Chancen und Risiken für Altcoins verraten
Die US-Börsenaufsicht SEC hat am 17. September 2025 einen historischen Beschluss gefasst: Erstmals dürfen US-Börsen wie NYSE, Nasdaq und Cboe generische Listing-Standards für Krypto-Spot-ETFs anwenden. Damit können ausgewählte Altcoins deutlich schneller als börsengehandelte Produkte gelistet werden – ohne langwierige Einzelfallprüfungen. Während Analysten euphorisch von mehr als 100 neuen Krypto-ETFs in den kommenden zwölf Monaten sprechen, sehen Kritiker erhebliche Risiken. Besonders SEC-Kommissarin Caroline Crenshaw warnte in einer abweichenden Stellungnahme vor Schnellschüssen und fehlendem Anlegerschutz. Gleichzeitig eröffnet die Entscheidung die Chance, dass ETF-getriebene Mittelzuflüsse – ähnlich wie bei Bitcoin und teils Ethereum – künftig eine Altcoin-Rally begünstigen könnten.
