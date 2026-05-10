Trump Media sitzt auf hohen Verlusten aus seinen Bitcoin-Käufen. Auch andere Krypto-Investments drücken auf die Bilanz.

Der Trump-Medienkonzern Trump Media & Technology Group verbucht für das erste Quartal 2026 einen Nettoverlust von 405,9 Millionen US-Dollar. Das geht aus einer aktuellen Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervor. Ein Großteil der Verluste entfällt demnach auf die Krypto-Bestände des Unternehmens.

Allein auf die Bitcoin-Position verzeichnet Trump Media nicht realisierte Verluste von rund 244 Millionen US-Dollar. Weitere 108,2 Millionen US-Dollar entfielen auf Wertverluste bei Beteiligungen und anderen Investments.

Schlechtes Timing?

Die Bitcoin-Käufe erfolgten überwiegend nahe des Markthochs im Sommer 2025. Nach Angaben des Unternehmens hält Trump Media aktuell 9.542 Bitcoin, der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 108.519 US-Dollar pro BTC. Bitcoin notiert aktuell bei rund 80.000 US-Dollar, 26 Prozent unter dem Kaufpreis. Zum Ende des Quartals lag der Buchwert der Position bei rund 647 Millionen US-Dollar und damit fast 500 Millionen US-Dollar unter den ursprünglichen Anschaffungskosten.

Das Unternehmen hält außerdem rund 756 Millionen CRO-Token der Krypto-Börse Crypto.com. Die Position war laut SEC-Unterlagen ursprünglich rund 113,9 Millionen US-Dollar wert, zum Quartalsende nur noch etwa 53 Millionen US-Dollar. Die Aktie von Trump Media hat seit ihrem Hoch Anfang 2022 inzwischen mehr als 90 Prozent an Wert verloren.

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