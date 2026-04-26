Donald Trump gibt in Mar-a-Lago eine exklusive Krypto-Konferenz – nur für TRUMP-Investoren. Danach wird er Opfer eines Angriffes in Washington.

US-Präsident Donald Trump hat am gestrigen 25. April ein privates Treffen für die größten Halter seines TRUMP Memecoins in Mar-a-Lago ausgerichtet. Dabei hielt er sich an sein übliches Skript: “Wir sind führend im Bereich Kryptowährungen. Das Thema ist mittlerweile Mainstream”, so Trump. Derart unkonkrete Aussagen hat der US-Präsident in der Vergangenheit schon häufiger wiederholt

Mehr noch: Trump positionierte sich klar gegen den Widerstand der Bankenbranche gegenüber dem Clarity Act. Mehr dazu hier: Das Krypto-Gesetz hängt am seidenen Faden.

An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Prominente teil, darunter Tether-CEO Paolo Ardoino und Cathie Wood von Ark Invest. Auch der Ex-Boxer Mike Tyson war anwesend.

Politische Kritik an Memecoin Gala

Die Familie Trump generierte im ersten Halbjahr 2025 Einnahmen von über 800 Millionen US-Dollar. Davon entfielen rund 463 Millionen US-Dollar auf Token-Verkäufe von World Liberty Financial und etwa 336 Millionen US-Dollar auf den TRUMP Memecoin. Der Kurs ist seit Handelsstart im Januar 2025 um rund 96 Prozent gefallen.

Der TRUMP Memecoin sinkt weiter I Quelle: Tradingview

Schon die erste Memecoin Gala vor einem Jahr hatte Kritik ausgelöst. Vor allem Demokraten sahen darin die Möglichkeit, politischen Zugang zum US-Präsidenten über finanzielle Mittel zu erkaufen. Eine Untersuchung wurde gefordert. Mehr dazu hier: So manipuliert Trump den Bitcoin-Kurs.

Schüsse bei Gala in Washington

Überschattet wurden die politischen Diskussionen von einem Angriff beim traditionellen White House Correspondents’ Dinner in Washington. Denn: Der US-Präsident ist am selben Tag noch zurück in die US-Hauptstadt geflogen.

Kurz nach Beginn der dort stattfindenden Gala fielen vor der Sicherheitsschleuse des Hotels Schüsse. Donald Trump, seine Frau Melania sowie weitere Kabinettsmitglieder wurden umgehend in Sicherheit gebracht. Ein Agent des Secret Service erlitt eine Schussverletzung. Ein Verdächtiger konnte bereits festgenommen werden.

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