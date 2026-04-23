Der TRUMP Token ist abgestürzt, doch die exklusive Gala in Mar-a-Lago geht in die nächste Runde. BTC-ECHO hat mit einem VIP gesprochen. Das sind die Hintergründe.

96 Prozent Verlust: Wer vor etwas mehr als einem Jahr in den Memecoin des US-Präsidenten Donald Trump investiert hat, ist mit seiner Position – man kann es nicht anders sagen – auf die Schnauze gefallen. Den Republikaner, der die Kryptowährung OFFICIAL TRUMP (TRUMP) noch knapp vor seiner Vereidigung ins Leben gerufen hat, dürfte das kaum interessieren. Denn: Schon zum zweiten Mal veranstaltet Trump eine Memecoin Gala in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida.

VIP-Zugang deutlich günstiger als 2025

Am 25. April trifft sich dort das Who is Who der TRUMP-Investoren. Die zweite Ausgabe der Gala zeigt vor allem eines: Der Zugang zum inneren Kreis von Donald Trump ist deutlich günstiger geworden. Im vergangenen Jahr mussten Interessierte TRUMP Token im Wert von mehreren Millionen US-Dollar halten, um sich einen der begehrten VIP-Plätze zu sichern. Dieses Jahr reicht ein Bruchteil davon.

SATURDAY, APRIL 25 AT MAR-A-LAGO!



The Most Exclusive Crypto and Business Conference in the World & Gala Luncheon with PRESIDENT TRUMP and 18 other SUPERSTARS.



Strictly Limited to only 297 attendees. Are You In?



Register Here: https://t.co/MBo3UBrzje pic.twitter.com/CWOVNK1kbU — TrumpMeme (@GetTrumpMemes) March 12, 2026

Interne Ranglisten und Onchain-Daten legen nahe, dass bereits Positionen im Bereich von rund 300.000 US-Dollar ausreichen, um Teil der Top-VIPs zu werden. Die Vergabe der Plätze folgt einem Punktesystem. Entscheidend ist nicht nur die absolute Menge an gehaltenen Token, sondern auch die Haltedauer.

Prominenz als Zugpferd trotz massivem Wertverlust

Die niedrigeren Zugangskosten sind kein Zufall, sondern eine direkte Folge der Kursentwicklung. Seit dem Allzeithoch hat der TRUMP Token massiv an Wert verloren. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert der Memecoin bei 2,87 US-Dollar.

Seit dem Start ist der Memecoin kontinuierlich gen Süden gelaufen I Quelle: Tradingview

Der Reiz der Veranstaltung liegt nicht allein im Treffen mit Donald Trump. Der VIP-Status umfasst exklusive Treffen mit bekannten Persönlichkeiten aus der Krypto- und Finanzbranche. Erwartet werden unter anderem Tether-CEO Paolo Ardoino, Starinvestorin Cathie Wood und Ex-Boxweltmeister Mike Tyson.

Justin Sun weiterhin an der Spitze

An der Spitze steht ein altbekannter Name: Justin Sun führt die Rangliste erneut an. Der Tron-Gründer hält noch immer einen signifikanten Anteil des Token-Angebots. Seine Position ist trotz Kursrückgang beeindruckend, relativiert sich aber im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Der nominelle Wert seiner Bestände ist spürbar gesunken, auch wenn die Token-Anzahl gestiegen ist.

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TRUMP ist nicht das einzige Projekt aus dem Hause Trump, durch das Justin Sun Geld verloren hat. Auch mit World Liberty Financial hat der Krypto-Unternehmer Millionen verloren. Es kommt zum Streit.

“Ich wurde angehalten, Vertraulichkeit zu wahren”

Neben wirtschaftlichen Fragen rückt auch die Organisation des Events stärker in den Fokus. Teilnehmer müssen im Vorfeld umfangreiche Prüfungen durchlaufen. Dazu zählen klassische Sicherheitschecks ebenso wie zusätzliche Angaben zu digitalen Profilen.

Der geladene VIP-Teilnehmer Michael Raumann beschreibt den Ablauf gegenüber BTC-ECHO so: “Es wird eine Crypto Conference mit diversen Speakern und Gästen. Start ist um 8:30 Uhr in Mar-a-Lago, inklusive Lunch bis 18:30 Uhr. An- und Abfahrt werden per Shuttle organisiert. Mehr kann ich gerade nicht dazu sagen. Ich wurde angehalten, eine gewisse Vertraulichkeit zu wahren.”

Politische Dimension bleibt umstritten

Schon die erste Gala hatte Kritik ausgelöst. Vor allem Demokraten sahen darin die Möglichkeit, politischen Zugang zum US-Präsidenten über finanzielle Mittel zu erkaufen. Eine Untersuchung wurde gefordert. Mehr dazu hier: So manipuliert Trump den Bitcoin-Kurs.

Auch in diesem Jahr bleibt die politische Brisanz bestehen. Zwar müssen Teilnehmer bestimmte Compliance-Vorgaben erfüllen, darunter Hintergrundprüfungen und Einschränkungen für bestimmte Herkunftsländer. Gleichzeitig enthalten die Teilnahmebedingungen eine bemerkenswerte Einschränkung: Weder die Durchführung des Events noch die Anwesenheit Trumps sind garantiert. Für diesen Fall ist eine digitale Ersatzleistung vorgesehen. Teilnehmer würden ein NFT erhalten, das an die Veranstaltung erinnert.

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