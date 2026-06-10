Ein neuer Zwischenfall im Iran-Konflikt sorgt für Unruhe am Krypto-Markt. Neben Bitcoin geben auch Ethereum und Solana deutlich nach.

Die angespannte Lage im Nahen Osten sorgt erneut für Unruhe an den Finanzmärkten und am Krypto-Markt. Auslöser sind jüngste Entwicklungen rund um die Straße von Hormus, die seit Beginn des Konflikts als besonders sensibles Gebiet gilt. Nachdem Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung zuletzt mehrfach enttäuscht wurden, wächst die Sorge vor einer weiteren Zuspitzung der Lage.

Für zusätzliche Nervosität sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Demnach sei ein US-Hubschrauber während eines Patrouillenflugs über der Straße von Hormus abgeschossen worden. Die Vereinigten Staaten reagierten darauf mit einem militärischen Gegenschlag.

Nahost-Eskalation belastet Krypto-Markt

Bitcoin notiert am Morgen bei 61.189 US-Dollar. Die größte Kryptowährung verliert damit innerhalb von 24 Stunden 3,43 Prozent. Nach dem jüngsten Rücksetzer hält sich der Kurs jedoch weiterhin über der wichtigen psychologischen Marke von 60.000 US-Dollar.

Auch Ethereum verzeichnet deutliche Verluste. Die Kryptowährung ist um 4,02 Prozent auf 1.621 US-Dollar gefallen. Bei den größeren Altcoins zeigt sich ein ähnliches Bild. Solana notiert bei 64,18 US-Dollar, während XRP auf 1,11 US-Dollar zurückfällt.

Seit Wochen verzeichnen die Bitcoin ETFs überwiegend Abflüsse / Quelle BTC-ECHO

Unterdessen setzen institutionelle Anleger ihre Abflüsse aus den Spot ETFs fort. Aus den Bitcoin ETFs wurden zuletzt 77,44 Millionen US-Dollar abgezogen. Auch die Ethereum ETFs verzeichneten Nettoabflüsse in Höhe von 40,85 Millionen US-Dollar. Eine Ausnahme bildeten die XRP ETFs, die Nettozuflüsse von 7,44 Millionen US-Dollar verbuchen konnten.

Die Verunsicherung erfasst auch die traditionellen Finanzmärkte. Bereits am Vortag schlossen die wichtigsten US-Indizes im Minus. Die Futures deuten bislang auf einen schwachen Handelsstart hin. Der S&P 500 verliert vorbörslich 0,38 Prozent. Für die Nasdaq geht es um 0,65 Prozent nach unten. Am Rohstoffmarkt gibt Gold um 1,89 Prozent nach und notiert bei 4.197 US-Dollar.