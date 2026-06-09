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Donald Trump: Dank Krypto steigt sein Vermögen um 2,3 Milliarden US-Dollar

Eine aktuelle Recherche zeigt: Vom Krypto-Boom in den USA profitierte wohl kaum jemand so sehr wie Präsident Donald Trump.

Daniel Hoppmann
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Eine Nahaufnahme von Donald Trump.

Beitragsbild: picture alliance / AP Photo/Mark Schiefelbein | Mark Schiefelbein

 | Ist er der größte Profiteur des Krypto-Hypes in den USA?

Die Portfolios der meisten Krypto-Anleger dürften dieser Tage tiefrot aufleuchten. Nicht so bei Donald Trump. Die Familie des US-Präsidenten konnte laut einer Recherche von Reuters ihr Vermögen dank ihrer Krypto-Geschäfte um 2,3 Milliarden US-Dollar ausbauen.

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen vier Krypto-Unternehmen beziehungsweise Projekte mit direkter Verbindung zur Trump-Familie. Den größten Beitrag soll dabei World Liberty Financial geleistet haben. Nach Reuters-Berechnungen flossen allein aus dem Verkauf der Governance-Token mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar an die Familie. Einschließlich weiterer Erlöse beziffert die Nachrichtenagentur die Einnahmen aus World Liberty Financial auf über 1,6 Milliarden US-Dollar.

Hinzu kommen Einnahmen aus dem Meme Coin TRUMP. Reuters schätzt, dass das Projekt bislang rund 616 Millionen US-Dollar für die Trump-Familie generiert hat. Weitere Erlöse stammen laut der Analyse von den börsennotierten Unternehmen American Bitcoin und AI Financial Corp., die von Eric Trump und Donald Trump Jr. öffentlich beworben wurden.

Reuters hebt hervor, dass die Geschäftsmodelle der Projekte auf Lizenzvereinbarungen und Umsatzbeteiligungen beruhen. Dadurch habe die Familie vergleichsweise wenig eigenes Kapital einsetzen müssen. Die Untersuchung verweist unter anderem auf eine Vereinbarung bei World Liberty Financial, nach der 75 Prozent bestimmter Token-Verkaufserlöse an eine Trump-nahe Gesellschaft flossen.

Lest auch
Eine Analyse Trump und die Krypto-Milliarden: Wie der US-Präsident Kasse macht

“Im besten Interesse des amerikanischen Volkes”

Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte gegenüber Reuters, sämtliche Handlungen von Präsident Trump und seiner Regierung erfolgten “im besten Interesse des amerikanischen Volkes”. Seine Söhne Eric und Donald Jr. reagierten nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur. World Liberty Financial erklärte, es handle sich um ein privates US-Unternehmen und nicht um eine politische Organisation.

Für die Analyse zog die Nachrichtenagentur Blockchain-Daten, Unternehmensdokumente, regulatorische Einreichungen sowie öffentliche Aussagen der beteiligten Unternehmen und Familienmitglieder heran. Die Berechnungen wurden zudem von mehreren Krypto- und Bilanzexperten geprüft.

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