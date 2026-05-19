AI Financial hält WLFI-Token im Wert von 706 Millionen US-Dollar. Doch gesperrte Bestände, schwache Liquidität und enge WLFI-Verflechtungen werfen Fragen auf.

WLFI-Treasury-Firma warnt, dass es das Jahr nicht überleben könnte

WLFI-Treasury-Firma warnt, dass es das Jahr nicht überleben könnte

Die jüngste SEC-Einreichung von AI Financial Corp. (AIFC) zeigt ein ungewöhnliches Spannungsverhältnis. Das Unternehmen hält als Treasury-Firma 7,28 Milliarden WLFI-Token im Wert von 706 Millionen US-Dollar. Diese Position ist der zentrale Vermögenswert des Unternehmens und soll grundsätzlich langfristig gehalten werden. Operativ verfügt AI Financial jedoch nur über 10,5 Millionen US-Dollar an Barmitteln und warnt zugleich vor “erheblichen Zweifeln” an der Fortführung des Geschäftsbetriebs. Bei AI Financial ist die Flexibilität WLFI als Liquiditätsreserve zu nutzen stark eingeschränkt, weil der gesamte Bestand vertraglich gesperrt ist.

Token bleiben gesperrt

Der größte Vermögenswert steht damit zwar in der Bilanz, kann aber nur begrenzt helfen, kurzfristige Kosten, Verluste oder Finanzierungslücken zu decken. Dem Token-Bestand im Wert von 706 Millionen US-Dollar stehen lediglich 4,7 Millionen US-Dollar an quartalsweisem Fintech-Umsatz, wiederkehrende operative Verluste und ein Working-Capital-Defizit von 5,5 Millionen US-Dollar gegenüber.

Alle 7,28 Milliarden WLFI-Token waren dem Filing zufolge zum 28. März vertraglich gesperrt. Ausnahmen gelten nur in begrenztem Umfang für die Nutzung als Sicherheiten, Staking und Lending. World Liberty Financial billigte zuletzt einen breiteren Plan, nach und nach mehr als 62 Milliarden WLFI-Token von Insidern und frühen Unterstützern freizugeben.

Darlehen mit Zirkelbezug

Im Januar nahm AI Financial ein besichertes Non-Recourse-Darlehen über 15 Millionen US-Dollar von World Liberty Financial selbst auf. Nach im Voraus gezahlten Zinsen und Kosten flossen dem Unternehmen netto rund 14,2 Millionen US-Dollar zu.

Als Sicherheit dienten laut Filing WLFI-Token. Gerät der Kreditnehmer in Zahlungsverzug, fällt dem Filing zufolge die gesamte verpfändete Sicherheit an WLFI. Für AI Financial ist das heikel, weil ausgerechnet jener Token-Bestand als Sicherheit dient, der zugleich den größten Vermögenswert des Unternehmens darstellt. Zusätzliche Komplexität entsteht dadurch, dass beide Unternehmen personell eng verflochten sind.

Enge Verflechtung mit World Liberty Financial

AI-Financial-Chairman Zac Witkoff ist CEO und Mitgründer von World Liberty Financial. Board-Mitglied Zachary Folkman ist ebenfalls Mitgründer des Trumpschen DeFi-Projekts. WLFI selbst hält eine Million Stammaktien an AI Financial, zusätzlich vorfinanzierte Warrants für 99 Millionen weitere Aktien sowie Warrants für weitere 20 Millionen Aktien. Zusammengenommen entspricht diese Position rund 46 Prozent des vollständig verwässerten Eigenkapitals des Unternehmens.

Diese Struktur macht die Lage besonders sensibel. AI Financial hält WLFI-Token als zentralen Vermögenswert, leiht sich Geld von World Liberty Financial, besichert den Kredit mit WLFI-Token und hat zugleich Führungskräfte und Eigentümerstrukturen, die eng mit WLFI verbunden sind.

Zuletzt sorgte das Projekt wegen eines Rechtskampfes gegen Justin Sun für Schlagzeilen.