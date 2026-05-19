In diesem Artikel erfährst du:
- Welcher einzelne Marktakteur aktuell den Großteil der Bitcoin-Nachfrage antreibt
- Weshalb ETF-Zuflüsse und Retail-Trader plötzlich an Einfluss verlieren
- Welcher der optimale Investmentzeitpunkt ist, um die Bitcoin-Rendite zu maximieren
- Warum dieses Marktmodell schneller enden könnte, als viele Anleger erwarten
Der Bitcoin-Markt folgt derzeit einem klaren Muster: In der ersten Monatshälfte steigt der Kurs spürbar an, danach flacht die Kursbewegung ab. Viele Marktteilnehmer suchen die Ursache bei Inflationsdaten, ETF-Zuflüssen oder Aussagen der US-Notenbank. Laut einer Analyse von 10x Research liegt die Ursache aber woanders. Ein einzelner Käufer soll in diesem Jahr rund 70 Prozent aller Nettozuflüsse in Bitcoin verursacht haben. Fällt diese Nachfrage weg, verliert der Markt seinen wichtigsten Kapitalgeber. Doch wieso – und wer ist der mysteriöse Käufer?
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