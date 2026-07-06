Während sich die Krypto-Leitwährung über 63.000 US-Dollar hält, schießt Perps-Token Lighter in die Höhe. Nun richtet sich der Blick auf wichtige US-Daten.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin bleibt stabil über 63.000 US-Dollar, während Ethereum leicht im Plus notiert. â³

Lighter, ein Rivale von Hyperliquid, verzeichnet einen Anstieg von knapp 20 Prozent. â³

Positive Stimmung an den traditionellen Finanzmärkten könnte den Krypto-Markt unterstützen.

Anleger warten auf wichtige Wirtschaftsdaten, die neue Impulse für Bitcoin und Co. liefern könnten.

Auch zum Start in den Montag hält sich Bitcoin stabil bei über 63.000 US-Dollar. Auch Ethereum notiert auf 24-Stunden-Sicht nahezu unverändert und notiert ebenfalls leicht im grünen Bereich. Deutlich stärker präsentiert sich Hyperliquid: HYPE steigt in den vergangenen 24 Stunden um rund 3,8 Prozent auf knapp 71 US-Dollar und zählt damit erneut zu den stärkeren großen Altcoins. Tagessieger auf dem Krypto-Markt ist jedoch Lighter. Der Token des HYPE-Konkurrenten legt um knapp 20 Prozent zu.

Profitiert Krypto vom erneuten Aufwind bei KI?

Ein möglicher Grund für die stabile Stimmung liegt im freundlichen Umfeld an den traditionellen Finanzmärkten. Die US-Futures starten nach einer starken Vorwoche positiv in den Handel. Die Terminkontrakte auf den S&P 500 steigen leicht, die Nasdaq-Futures legen stärker zu, während die Dow-Futures knapp über der Nulllinie liegen. In der vergangenen Woche hatten die großen US-Indizes bereits deutlich zulegen können. Besonders Tech- und Hardware-Aktien sorgten für Rückenwind.

Die Stimmung bleibt stark von der KI-Fantasie geprägt. JPMorgan hat das Jahresendziel für den S&P 500 zuletzt auf 7.800 Punkte angehoben. Zugleich wächst die Sorge über die hohe Konzentration weniger KI-Aktien im Index. Die “AI Big 10” machen inzwischen rund 41 Prozent des S&P 500 aus. Das erinnert manche Marktbeobachter an frühere Phasen starker Überhitzung im Technologiesektor.

Am heutigen Montag blicken Anleger auf den ISM-Managerindex für den Dienstleistungssektor im Fokus. Die Daten könnten Hinweise darauf liefern, wie robust die US-Wirtschaft in den Sommer startet und wie hartnäckig der Inflationsdruck bleibt. Zur Wochenmitte folgt das FOMC-Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung, am Donnerstag rücken die Erstanträge auf Arbeitslosengeld in den Vordergrund. Gerade für Bitcoin und den breiteren Krypto-Markt dürften diese Termine neue Impulse liefern.