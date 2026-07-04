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Wie weit ist der Bärenmarkt? 

Bitcoin-Bärenmarkt 2026: Wie tief könnte der BTC-Kurs noch fallen?

Frühere Bitcoin-Bärenmärkte liefern wertvolle Hinweise für den aktuellen Zyklus. Welche On-Chain-Daten Anleger jetzt im Blick behalten sollten und welche Kursbereiche besonders spannend werden könnten.

Louis Blümlein
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Ein schwarzer Bär steht auf einem verschneiten Baumstamm in einem Wald, auf dessen Seite das leuchtend orangefarbene Bitcoin-Symbol angebracht ist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie lange behalten die Bitcoin-Bären noch die Kontrolle?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie stark frühere Bitcoin-Bärenmärkte tatsächlich ausgefallen sind und welche Auslöser dahinterstanden
  • Warum sich der aktuelle Bitcoin-Bärenmarkt deutlich von früheren Marktzyklen unterscheiden könnte
  • Welche Kursbereiche aktuelle On-Chain-Daten für eine mögliche Bodenbildung nahelegen

Der Bitcoin-Kurs befindet sich seit Monaten in einer schwierigen Marktphase. Viele Anleger stellen sich deshalb dieselbe Frage wie bereits in den Bärenmärkten 2015, 2018 oder 2022: Ist der Großteil der Korrektur bereits überstanden oder steht die eigentliche Kapitulation erst noch bevor? Ein Blick auf frühere Marktzyklen zeigt, dass jeder Bitcoin-Bärenmarkt seine eigenen Auslöser hatte. Allerdings liefern aktuelle On-Chain-Daten spannende Hinweise dahingehend, warum sich der laufende Zyklus deutlich von seinen Vorgängern unterscheiden könnte.

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