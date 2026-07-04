Bitcoin-Bärenmarkt 2026: Wie tief könnte der BTC-Kurs noch fallen?

In diesem Artikel erfährst du:
- Wie stark frühere Bitcoin-Bärenmärkte tatsächlich ausgefallen sind und welche Auslöser dahinterstanden
- Warum sich der aktuelle Bitcoin-Bärenmarkt deutlich von früheren Marktzyklen unterscheiden könnte
- Welche Kursbereiche aktuelle On-Chain-Daten für eine mögliche Bodenbildung nahelegen
Der Bitcoin-Kurs befindet sich seit Monaten in einer schwierigen Marktphase. Viele Anleger stellen sich deshalb dieselbe Frage wie bereits in den Bärenmärkten 2015, 2018 oder 2022: Ist der Großteil der Korrektur bereits überstanden oder steht die eigentliche Kapitulation erst noch bevor? Ein Blick auf frühere Marktzyklen zeigt, dass jeder Bitcoin-Bärenmarkt seine eigenen Auslöser hatte. Allerdings liefern aktuelle On-Chain-Daten spannende Hinweise dahingehend, warum sich der laufende Zyklus deutlich von seinen Vorgängern unterscheiden könnte.
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