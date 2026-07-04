Frühere Bitcoin-Bärenmärkte liefern wertvolle Hinweise für den aktuellen Zyklus. Welche On-Chain-Daten Anleger jetzt im Blick behalten sollten und welche Kursbereiche besonders spannend werden könnten.

Bitcoin-Bärenmarkt 2026: Wie tief könnte der BTC-Kurs noch fallen?

Bitcoin-Bärenmarkt 2026: Wie tief könnte der BTC-Kurs noch fallen?

Wie weit ist der Bärenmarkt?

In diesem Artikel erfährst du: Wie stark frühere Bitcoin-Bärenmärkte tatsächlich ausgefallen sind und welche Auslöser dahinterstanden

Warum sich der aktuelle Bitcoin-Bärenmarkt deutlich von früheren Marktzyklen unterscheiden könnte

Welche Kursbereiche aktuelle On-Chain-Daten für eine mögliche Bodenbildung nahelegen

Der Bitcoin-Kurs befindet sich seit Monaten in einer schwierigen Marktphase. Viele Anleger stellen sich deshalb dieselbe Frage wie bereits in den Bärenmärkten 2015, 2018 oder 2022: Ist der Großteil der Korrektur bereits überstanden oder steht die eigentliche Kapitulation erst noch bevor? Ein Blick auf frühere Marktzyklen zeigt, dass jeder Bitcoin-Bärenmarkt seine eigenen Auslöser hatte. Allerdings liefern aktuelle On-Chain-Daten spannende Hinweise dahingehend, warum sich der laufende Zyklus deutlich von seinen Vorgängern unterscheiden könnte.

Jetzt freischalten und Vorteil sichern! Exklusive Artikel & Interviews (Web & App)

Kurs-Analysen zu Top-Coins (On-Demand)

Täglicher Investment-Newsletter (Mo - Fr)

Viel weniger Werbung Monatsabo Probewoche nur 1 € danach 2,49 € pro Woche weiter Sehr beliebt Jahresabo nur 1,15 € pro Woche weiter Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden