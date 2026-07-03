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Kursanalyse 

Ethereum-Kurs: Mündet der Doppelboden in einer Erholungsrallye?

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) arbeitet weiterhin an eine Bodenbildung. Diese wichtigen Kursniveaus werden laut Chart jetzt relevant!

Stefan Lübeck
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Ethereum-Chartbild

Beitragsbild: KI-Fotomontage

 | Was der Chart jetzt über Ethereum verrät

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Ether-Kurs in den kommenden Tagen Stärke zeigen muss
  • Wieso leichte Zuflüsse in die Ethereum Spot ETFs auf eine Trendwende hindeuten könnten
  • Welche charttechnisch relevanten Kursmarken die Anleger jetzt im Blick haben müssen

Ethereum (ETH) schließt sich Bitcoins Gegenbewegung an und notiert auf Wochenbasis acht Prozent fester. Der jüngste Kursanstieg hat den größten Altcoin vorerst zurück über die 20-Tagelinie befördert. Warum sich bereits in den nächsten Handelstagen eine charttechnische Vorentscheidung anbahnen dürfte und worauf Anleger darüber hinaus achten sollten, erklärt diese Kursanalyse.

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