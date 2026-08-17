Finanzminister Scott Bessent will die Krypto-Regulierung in den USA voranbringen. Nun macht er neue Vorschläge zu Stablecoins.

USA: Bei diesem Krypto-Gesetz schaltet sich nun Finanzminister Scott Bessent ein

USA: Bei diesem Krypto-Gesetz schaltet sich nun Finanzminister Scott Bessent ein

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… US-Finanzminister Scott Bessent fordert die Krypto-Industrie zur Mithilfe bei neuen Stablecoin-Regeln auf. â³

Der GENIUS Act soll klare Vorgaben für die Ausgabe und den Verkauf von Stablecoins in den USA schaffen. â³

Marktteilnehmer haben 60 Tage Zeit, um Anmerkungen zu dem neuen Regelentwurf einzureichen.

Der CLARITY Act, eine weitere wichtige Krypto-Regelung, steht weiterhin vor Herausforderungen im US-Senat. â³

Die USA arbeiten weiter an der Umsetzung verschiedener Krypto-Gesetze. Ein Kernthema dabei: Stablecoins. US-Finanzminister Scott Bessent drückt nun aufs Gaspedal und fordert die Mithilfe der Krypto-Industrie.

Das US-Finanzministerium hat am Montag, dem 17. August, einen neuen Regelentwurf zur Umsetzung des GENIUS Act vorgelegt. Die geplanten Vorschriften sollen festlegen, unter welchen Umständen Stablecoins in den Vereinigten Staaten ausgegeben, angeboten und verkauft werden dürfen. Der Entwurf soll laut Treasury zunächst im Federal Register veröffentlicht werden. Anschließend können Marktteilnehmer innerhalb von 60 Tagen Anmerkungen einreichen.

Im Kern geht es um neue Definitionen zentraler Begrifflichkeiten im Stablecoin-Geschäft: Wann gilt ein Stablecoin als “ausgegeben” oder welche Lizenzen benötigt welcher Anbieter?

Besondere Vorgaben sieht der Entwurf für ausländische Anbieter vor. Wer Stablecoins in den USA ausgeben möchte, muss eine vergleichbare Regulierung im Herkunftsland nachweisen und Bereitschaft zeigen, behördlichen Anordnungen sowie entsprechenden zwischenstaatlichen Vereinbarungen nachzukommen. Benötigt wird zudem eine Registrierung bei der Bankenbehörde OCC.

Scott Bessent lobte die neuen Anpassungen, in einer Presseerklärung. Für den US-Finanzminister seien die Maßnahmen wichtig für die “regulatorische Klarheit” in den USA und das selbsterklärte Ziel, „Krypto-Hauptstadt“ der Welt zu werden.

CLARITY Act bleibt das Sorgenkind der USA

Dem GENIUS Act fehlt damit insgesamt nicht mehr viel, um in den USA effektiv in Kraft zu treten. Vor etwas mehr als einem Jahr beschloss der US-Kongress das Krypto-Gesetz. Im Januar 2027 soll es an den Start gehen.

Bei einer anderen wichtigen Säule der US-Krypto-Strategie tun sich dafür Risse auf – dem CLARITY Act. Eigentlich sollte das Gesetz schon lange im US-Senat beschlossen sein. Doch anhaltende Streitigkeiten, zunächst um Stablecoins und später über Ethik-Regeln, brachten das Vorhaben ins Stocken. Nun soll eine finale Abstimmung im September erfolgen. Ausgang: unbekannt.