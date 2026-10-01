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Quantenphysiker Markus Pflitsch im Interview  

Kann Bitcoin geknackt werden? Quanten-Experte warnt

Quantencomputer könnten zu einem Problem für Kryptowährungen werden. Experte Markus Pflitsch erklärt im Interview mit BTC-ECHO, warum Bitcoin in Gefahr schwebt.

Moritz Draht
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Ein Quantencomputer

Beitragsbild: picture alliance

 | Quantencomputer wie dieser werden "ganze Industrien transformieren", meint Terra Quantum CEO Markus Pflitsch

Hyperintelligente KIs mit einer neuen Bewusstseinsform, kaum mehr von der Realität zu unterscheidende VR-Simulationen, auf den Tropfen genaue Wettervorhersagen oder die perfekt programmierte Dating-App: In der Quantenwelt scheint möglich, wovon sich in der Science Fiction nur träumen lässt – mit all ihren Dystopien. Sorgen, dass uns der technische Fortschritt aus den Händen gleiten könnte, hält Quantenphysiker Markus Pflitsch zwar für übertrieben. Die Bedrohungen, die durch Quantencomputer entstehen, sollten jedoch nicht auf die leichte Schulter genommen werden, warnt der CEO des Quanten-Tech-Unternehmens Terra Quantum im Gespräch mit BTC-ECHO. Warum das insbesondere auf Kryptowährungen zutrifft, wie sich Unternehmen Quanten-fit machen, und wie viel Zeit noch bis zum Q-Day bleibt.

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