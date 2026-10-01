Der USDAU ist bereits der vierte Stablecoin von AllUnity. Warum ein Währungstausch auf der Plattform für Firmenkunden jetzt interessant wird.

Die Unternehmen Tether und Circle dominieren mit ihren Produkten auf den US-Dollar den Stablecoin-Markt. Mit dem Gemeinschaftsunternehmen AllUnity will jetzt auch ein von der deutschen Finanzaufsicht regulierter Anbieter in diesem Geschäft mitmischen.

Sechs Netzwerke zum Start

Der Stablecoin USDAU erweitert das Angebot des BaFin-lizenzierten Unternehmens um die weltweit wichtigste Handels- und Reservewährung. Dabei ist USDAU im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gekoppelt und soll vollständig durch eine getrennt gehaltene Fiat-Reserve gedeckt sein. Zudem wird der Stablecoin zum Start auf gleich sechs Netzwerken ausgegeben. Unter ihnen sind die großen Vertreter Ethereum, Solana, Base und Polygon, aber auch auf Tempo und Arc soll der Stablecoin laufen. Banking Circle übernimmt darüber hinaus die Bankdienstleistungen für die hinterlegten Reserven und Flowdesk fungiert als Liquiditätsanbieter. Darüber hinaus können institutionelle Kunden den USDAU direkt über AllUnity ausgeben und zum Nennwert wieder in US-Dollar zurücktauschen.

Why would a European stablecoin issuer launch a USD stablecoin now? 💡



Our CEO explains how USDAU enables end-to-end global payments, backed by EU-held reserves and issued under MiCAR.#AllUnity #USDAU #FutureOfFinance #StablecoinFX pic.twitter.com/YPEvnee20C — AllUnity (@AllUnityStable) September 30, 2026

Für die deutsche Firma ist das allerdings nur ein weiterer Teil ihrer inzwischen deutlich gewachsenen Stablecoin-Strategie. Das Ende 2023 von DWS, Flow Traders und Galaxy gegründete Unternehmen startete zunächst mit dem Euro-Stablecoin EURAU. Mittlerweile folgten mit CHFAU und SEKAU eigene Token für den Schweizer Franken und die schwedische Krone, zwei weitere europäische Währungen und mit USDAU deckt die Plattform jetzt auch den amerikanischen Markt ab.

AllUnity verbindet seine Stablecoins miteinander

Diese Kombination will das Unternehmen nutzen und führt zusätzlich eine FX-Funktion für sein Business Mint Account ein. Außerdem sollen Unternehmen innerhalb einer Plattform künftig zwischen den unterschiedlichen unterstützten Währungen wechseln, ohne für jeden Währungskorridor eine eigene Infrastruktur zu benötigen.

Auf diese Weise könnten Unternehmen beispielsweise Euro einzahlen, den Betrag in US-Dollar umwandeln und anschließend USDAU für Zahlungen auf der Blockchain verwenden können. Die Übertragung und Abwicklung der Stablecoins ist rund um die Uhr möglich und somit nicht an klassische Banköffnungszeiten gebunden.