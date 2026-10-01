Bitcoin geht geht mit eine Plus aus dem eigentlich schwachen September. Geben die Arbeitsmarktdaten den nächsten Impuls für den “Uptober”?

Bitcoin startet in den Oktober: Wiederholt sich die Geschichte?

Bitcoin startet in den Oktober: Wiederholt sich die Geschichte?

Für Bitcoin beginnt einer der historisch stärksten Monate des Jahres. In zehn der vergangenen 13 Jahre konnte die größte Kryptowährung im Oktober zulegen und erzielte dabei eine durchschnittliche Rendite von über 19 Prozent. Entsprechend groß ist die Hoffnung unter den Anlegern auf den sogenannten “Uptober”.

US-Inflation gibt Bitcoin Rückenwind

Nachdem Bitcoin bereits den eigentlich schwachen September mit einem Plus beendet hat, startet BTC mit einem Kurs von rund 84.000 US-Dollar in den neuen Monat. Einen ersten Impuls lieferten dabei die neuen Inflationsdaten aus den USA. Der von der Federal Reserve besonders beachtete PCE-Preisindex legte im August gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zu und blieb damit unter den erwarteten 0,4 Prozent. Bitcoin sprang daraufhin zeitweise auf knapp 85.600 US-Dollar und die Erwartungen auf eine weitere Zinserhöhung der Fed im Oktober gingen zurück.

Allerdings konnte sich der Kurs dort nicht lange halten. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen stieg zeitweise wieder auf 5,3 Prozent und damit auf eines der höchsten Niveaus seit mehr als zwei Jahrzehnten, wodurch sich der Druck auf den BTC-Kurs erhöhte.

ETFs und Arbeitsmarkt

Unterstützung kommt dagegen weiterhin von institutionellen Anlegern. Bis einschließlich Dienstag verzeichneten die US-amerikanischen Spot Bitcoin ETFs neun Handelstage in Folge Nettozuflüsse. Seit Beginn der Serie am 17. September flossen dadurch über drei Milliarden US-Dollar in die Produkte. Zuletzt ließ die Dynamik jedoch etwas nach und so kamen am 29. September nur noch 66,2 Millionen US-Dollar hinzu und dreht am 30. September sogar ins Minus mit Nettoabflüssen in Höhe von fast 150 Millionen US-Dollar.

Für den weiteren Kursverlauf dürften nun die nächsten US-Konjunkturdaten entscheidend werden. Bereits morgen veröffentlicht die US-Regierung den Arbeitsmarktbericht für September. Nachdem die Zahl der offenen Stellen im August zuletzt um gut 250.000 auf 7,1 Millionen gefallen war, liefern die neuen Daten einen weiteren Hinweis darauf, wie stark sich die US-Wirtschaft derzeit abkühlt. Ein schwächerer Arbeitsmarkt könnte den Druck auf die Fed jedenfalls reduzieren und dem Bitcoin-Kurs zusätzlichen Rückenwind geben.