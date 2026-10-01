Die Beute aus dem Bitget-Angriff verschwindet Stück für Stück. Ein Teil liegt inzwischen dort, wo sich die Transaktionen nicht mehr nachvollziehen lassen.

Die Angreifer hinter dem Bitget-Hack haben Zcash im Wert von rund 3,9 Millionen US-Dollar in den Datenschutzbereich des Netzwerks verschoben. Zwischen 8:15 und 8:46 Uhr UTC gingen am Mittwoch 2.746 ZEC in drei Überweisungen an das Ironwood-Netzwerk, den neuesten Shielded Pool von Zcash. Das entspricht etwa 15 Prozent der bei dem Angriff erbeuteten ZEC.

Aufgefallen waren die Bewegungen ZachXBT, der sie auf Telegram öffentlich machte. Das Geld lief demnach über zwei Zwischenadressen, transferiert aus einer Wallet, die Bitget dem Angreifer zuordnet. Dort waren am 24. September knapp 18.917 ZEC eingegangen.

Was der Shielded Pool verbirgt

Zcash verschlüsselt Zahlungen innerhalb seiner Shielded Pools mit Zero-Knowledge-Proofs. Das Netzwerk bestätigt, dass eine Überweisung gültig ist, ohne offenzulegen, zwischen welchen Adressen sie läuft und um welchen Betrag es geht. Sichtbar bleibt nur, was den Pool betritt oder verlässt.

Damit wird es schwierig, spätere Auszahlungen mit der Beute in Verbindung zu bringen. Unmöglich ist es nicht: Wenn Geld wieder auf offene Adressen zurückkehrt, liefern Zeitpunkt und Höhe der Beträge weiterhin Anhaltspunkte.

Rund 6,3 Millionen US-Dollar wurden über den Tauschdienst THORChain von Ether in Bitcoin umgewandelt. Das Protokoll hatte zuvor eine Anfrage von Bitget abgelehnt, die Adressen des Angreifers zu blockieren.

Der Gesamtschaden des Angriffs vom 24. September liegt bei rund 388 Millionen US-Dollar. Die Börse hatte angekündigt, die Verluste vollständig aus dem eigenen Schutzfonds zu decken, und die Auszahlungen inzwischen schrittweise wieder freigegeben.