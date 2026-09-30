Nachdem die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) in der Vorwoche auf 97,99 US-Dollar gesprungen war, nutzten Anleger das Listing des Coins auf der größten Krypto-Börse Binance für vermehrte Gewinnmitnahmen und drückten den Kurs um zehn Prozent auf aktuell 88,22 US-Dollar gen Süden. Damit notiert der Kurs der Perpetual-Dex wieder im Bereich der Zwischenhochs von Anfang September. Wie tief die laufende Korrekturbewegung gehen könnte und welche Kursmarken bei einem Ausbruch auf neue Höchststände in den Blick geraten werden, erklärt die neuste charttechnische Analyse.
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden