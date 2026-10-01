App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
2,54 T
Hyperliquid-Kurs78,88 3.60%
Bitcoin-Kurs73.625,94 0.11%
Ethereum-Kurs2.370,31 0.60%
XRP-Kurs1,31 -0.57%
BNB-Kurs677,91 1.15%
Hyperliquid-Kurs78,88 3.60%
Solana-Kurs104,16 -1.12%
TRON-Kurs0,297785 0.93%
Dogecoin-Kurs0,083539 0.74%
Cardano-Kurs0,218025 0.75%
Zcash-Kurs1.250,86 -0.30%
Chainlink-Kurs12,67 -0.56%
Pi Network-Kurs0,081596 2.21%
Ripple-Rallye in Sicht? 

XRP-Prognose 2026: Wie viel Kurspotenzial im Bullrun noch bleibt

Ripple meldet Erfolg um Erfolg, die Spot ETFs sind da, und trotzdem hängt XRP bei 1,50 US-Dollar fest. Woran das liegt und was passieren müsste, damit sich daran etwas ändert.

Ludwig Schlick
Teilen
Bitcoin kaufen
XRP-Münze und Chartbild

Beitragsbild: Shutterstock

 | Für XRP-Anleger werden die kommenden Wochen spannend

In den vergangenen Monaten dürften viele XRP-Anleger ins Grübeln gekommen sein. Im Februar rutschte der Ripple-Coin unter 1,50 US-Dollar, im Sommer ging es weiter bergab bis auf rund 1 US-Dollar. Doch dann kam der August: Binnen weniger Tage schoss der XRP-Kurs auf über 1,70 US-Dollar, erzielte letztlich ein Plus von fast 30 Prozent im Handelsmonat und damit den besten August seit 2021. Doch wie geht es jetzt weiter?

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
HYPE-Token vor einem grünen Hintergrund
KursanalyseHyperliquid-Kursanalyse: Steht eine größere Korrektur bevor?
Das Bild zeigt Euroscheine
Rendite sichernSparen allein reicht nicht: Welche Geldanlage Vermögen wirklich aufbaut
Eine Bitcoin-Münze auf einem Chart
On-Chain-AnalyseBitcoin-Anleger im Plus – diese Daten zeigen, was jetzt passieren könnte
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Midnight
0,035119
21.06%
Stacks
0,329204
17.45%
Worldcoin
0,475545
8.61%
Quant
264,82
7.40%
Ethena
0,232605
5.79%
XDC Network
0,030812
5.72%
JUST
0,117215
5.14%
NEAR Protocol
4,61
4.43%
Mantle
0,613929
3.92%
Hyperliquid
78,88
3.60%
Sky
0,068486
-5.42%
Injective
6,49
-5.35%
Avalanche
9,57
-5.15%
Bitway
1,17
-4.83%
POL (ex-MATIC)
0,099048
-4.65%
Internet Computer
2,97
-3.70%
World Liberty Financial
0,048625
-3.58%
Ethereum Classic
7,83
-2.52%
Rain
0,010831
-2.41%
Dash
52,75
-2.40%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren