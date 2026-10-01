XRP-Prognose 2026: Wie viel Kurspotenzial im Bullrun noch bleibt

In den vergangenen Monaten dürften viele XRP-Anleger ins Grübeln gekommen sein. Im Februar rutschte der Ripple-Coin unter 1,50 US-Dollar, im Sommer ging es weiter bergab bis auf rund 1 US-Dollar. Doch dann kam der August: Binnen weniger Tage schoss der XRP-Kurs auf über 1,70 US-Dollar, erzielte letztlich ein Plus von fast 30 Prozent im Handelsmonat und damit den besten August seit 2021. Doch wie geht es jetzt weiter?
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