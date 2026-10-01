Die Lion Group stockt ihre HYPE-Rerserve um 20 Prozent auf und verkauft dafür Solana. Was steckt hinter dem Tausch?

In den vergangenen Monaten und Jahren konnte man zunehmend beobachten, dass immer mehr börsennotierte Unternehmen Bitcoin oder Solana in ihre Bilanzen aufnehmen. Die Lion Group geht nun den entgegengesetzten Weg. Das an der Nasdaq gelistete Unternehmen hat seinen gesamten SOL-Bestand und sogar einen Teil seiner Bitcoin verkauft, um stattdessen die eigene Position in Hyperliquid auszubauen.

Hyperliquid wird zum Mittelpunkt

Insgesamt kaufte Lion dadurch weitere 38.102 HYPE und hält damit rund 232.900 Token der Kryptowährung mit einem Wert von etwa 20 Millionen US-Dollar. Damit hat das Unternehmen innerhalb von nur acht Tagen seinen HYPE-Bestand um knapp 20 Prozent erhöht.

Damit setzt das Unternehmen eine Strategie fort, die es bereits mehr als ein Jahr zuvor begonnen hatte. Im Juni 2025 sicherte sich Lion eine Finanzierungsfazilität von bis zu 600 Millionen US-Dollar, um eine eigene Krypto-Treasury aufzubauen, wovon in einer ersten Tranche jedoch nur 10,6 Millionen US-Dollar abgerufen wurden. Anders als bei Unternehmen wie Strategy sollte dabei nicht Bitcoin im Mittelpunkt stehen. HYPE wurde von Beginn an als primäres Reserve-Asset definiert, daneben wollte Lion zunächst auch Solana und Sui halten.

Wie aus drei Kryptowährungen eine HYPE-Wette wurde

Die ursprünglich angedachte Aufteilung hielt aber nicht lange an. Bereits im September 2025 kündigte Lion an, seine SOL- und SUI-Bestände schrittweise in HYPE umzuwandeln. Wenige Tage später meldete das Unternehmen den entsprechenden Verkauf seiner damaligen SUI-Position und hat mit dem jüngsten SOL-Verkauf jetzt nachgelegt.

CEO Wilson Wang begründet die Entscheidung unter anderem mit dem Onchain-Orderbuch sowie der Handelsinfrastruktur und der Position Hyperliquids im DeFi-Sektor. Die dezentrale Plattform hat sich insbesondere auf den Handel mit Perpetual Futures spezialisiert und ihr Ökosystem zuletzt weiter ausgebaut. Ende September nahm zudem die Krypto-Börse Binance den HYPE-Token erstmals in den Spot-Handel auf.