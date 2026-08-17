Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) tendiert unverändert seitwärts. In den letzten Tagen rutschte der Kurs zurück in Richtung seines Monatstiefs. Die Handelsvolatilität im Monat August nahm auf fünf Prozent ab. Die sich zusammenziehenden Bollingerbänder deuten auf einen bevorstehenden Kursausbruch hin. Ob es der Käuferseite gelingt, einen bullishen Ausbruch zu initiieren oder das Bärenlager eine neue Verkaufswelle starten wird, dürfte sich zeitnah entscheiden. Alle relevanten Kursmarken auf der Ober- und Unterseite identifiziert diese charttechnische Kursanalyse.
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