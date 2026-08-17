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Kursanalyse 

Bitcoin-Kurs: Indiziert die geringe Volatilität einen zeitnahen Ausbruch?

Bitcoin (BTC) kann sich weiterhin gegen eine drohende Korrektur im statistisch schwachen Handelsmonat August behaupten. Die Wahrscheinlichkeit eines dynamischen Ausbruchs nimmt zuletzt jedoch deutlich zu. Der Chart zeigt alle wichtigen Kursmarken.

Stefan Lübeck
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Eine Bitcoin-Münze vor einem weißen Kurschart auf schwarzem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Bitcoin (BTC) zeigten Anzeichen für eine explosive Kursbewegung

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) tendiert unverändert seitwärts. In den letzten Tagen rutschte der Kurs zurück in Richtung seines Monatstiefs. Die Handelsvolatilität im Monat August nahm auf fünf Prozent ab. Die sich zusammenziehenden Bollingerbänder deuten auf einen bevorstehenden Kursausbruch hin. Ob es der Käuferseite gelingt, einen bullishen Ausbruch zu initiieren oder das Bärenlager eine neue Verkaufswelle starten wird, dürfte sich zeitnah entscheiden. Alle relevanten Kursmarken auf der Ober- und Unterseite identifiziert diese charttechnische Kursanalyse.

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